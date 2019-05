Der Spitzenkandidat der Proficlubs scheitert im ersten Wahlgang

Der von den Proficlubs der Swiss Football League portierte Kandidat erhielt am Samstagmorgen im ersten Wahlgang 29 Stimmen. Er lag damit eine Stimme hinter Kurt Zuppinger, dem Kandidaten der 1. Liga (30 Stimmen). Am meisten Unterstützung erhielt im ersten Durchgang Dominique Blanc. Das ist wenig überraschend: Der 69-Jährige kann auf die Unterstützung der Amateure zählen und holte 48 Stimmen.

Nun wird in Ittigen bei Bern ein zweiter Wahlgang fällig, in dem das einfache Mehr entscheidend ist. Sollten Blanc und Zuppinger gleich ­viele Stimmen erhalten, wird der neue Präsident per Los eruiert. Blanc wird neuer SFV-Präsident, wenn es ihm gelingt, von den 28 Vertretern der Swiss Football League neun zusätzliche Stimmen zu holen. Entscheidend ist, was die Vertreter der SFL zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang beschlossen haben. Und: Ob sich alle Stimmberechtigen an die Absprachen halten.

Bildstrecke: Diese Kandidaten buhlen um das Amt des SFV-Präsidenten