Der Schweizer Fussball fällt ins letzte Jahrtausend zurück

Und wenig bis nichts deutet auf eine Trendwende hin. Zu gross scheint der finanzielle Vorsprung der Berner und Basler, selbst wenn letztere einen Sparkurs fahren wollen. Zu gross ist auch die Fehlerquote, die sich Vereine wie Sion oder Zürich leisten, die die Spitzenteams unter perfekten Umständen herausfordern könnten.

Liga-Reform bereits 2017 abgelehnt

Ende der 1980er griff die Liga zu einer radikalen Lösung. Auf die Saison 1987/88 wurde die Liga auf zwölf Teams verkleinert. Dazu wurden im Winter die Punkte halbiert, und die Teams auf den ersten acht Rängen spielten untereinander in einer «Finalrunde» den Meister aus.

In der Folge brach die Dominanz der Meister tatsächlich markant ein. Und das auch, wenn man die künstliche Spannung herausrechnet, die durch die Punktehalbierung im Winter hergestellt wurde. Die Titelgewinner holten mit dem Finalrunden-Modus nur noch zwischen 64 und 69 Prozent der maximalen Punktzahl. Das dürfte auch daran gelegen haben, dass ab Frühjahr nur noch die acht Bestplatzierten gegeneinander antraten.

Kann also eine Modus-Änderung die Spannung in der Super League retten? Die Zeichen dafür stehen schlecht. Die Clubs der Swiss Football League haben im Oktober 2017 eine Liga-Reform abgelehnt. Ein neuer Anlauf dürfte es schwierig haben, weil es in der Schweiz kaum genügend Interesse, Geld und Spieler hat für mehr als zwölf Mannschaften in der höchsten Liga. Genau diese Grösse aber verunmöglicht einen sinnvollen Spielplan mit den gewünschten 34 bis 38 Runden.

In England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich zeigt sich übrigens ein fast noch krasseres Bild als in der Schweiz. Das zeigt eine Studie des CIES Football Observatory. Holten die Meister der Top 5 zwischen 1999 und 2004 im Schnitt 70 Prozent der möglichen Punkte, ist dieser Wert auf aktuell 81 Prozent gestiegen. Der Blick nach Europa bringt also auch keine Hoffnung.