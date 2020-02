Schiedsrichter-Chef erklärt, wieso der Penalty wiederholt wurde Umdenken nach Intervention der Fifa: Dani Wermelinger spricht über die kontroverse Szene in der 97. Minute des Super-League-Spitzenspiels. Fabian Sangines

Zu früh gefreut: Lawrence Zigi pariert den Penalty von Guillaume Hoarau – der Strafstoss wird allerdings wiederholt. Video: SRF

In St. Gallen fühlen sie sich nach dem VAR-Entscheid um den Sieg betrogen. Verstehen Sie diesen Frust?

Selbstverständlich kann ich den Ärger der St. Galler nachvollziehen. Nach dieser tollen Leistung auf diese Art und Weise den Ausgleich zu kassieren, aufgrund eines Entscheides, der irgendwo in Volketswil getroffen wird, da verstehe ich den Frust. Aber mit Betrug hat das sicher nichts zu tun, wir müssen uns an das Fifa-Protokoll in der Umsetzung mit dem VAR halten.