«Der Rassismus hat gewonnen!»

März 2019: Zu Rassismus über Twitter kam es nach dem Spiel zwischen Union Berlin und Ingolstadt in der zweiten Deutschen Bundesliga. Der Israeli Almog Cohen von Ingolstadt wurde in einem Tweet eines Union-Anhängers übel beleidigt. Hinterher sagte er: «Wer so redet, wer solche Ansichten hat, der hat keinen Platz in der Gesellschaft, sondern im Gefängnis.» In seiner gesamten Zeit in Deutschland habe er noch nie so etwas erlebt.

Armin Weigel, Keystone