Der nächste GC-Eklat: Rietiker tritt zurück

Er trat klar auf, er scheute selbst die öffentliche Kritik nicht. Er bemängelte die Arbeit der Treuhänder der BDO, er qualifizierte die Arbeit der bisherigen Führung ab, indem er sagte, so könne «nicht weitergewurstelt» werden. Und er beharrte eben auf dieser Zusage, um in der Challenge League vorne mitspielen zu können.

Heusler und Heitz waren noch schneller

Die Konsequenzen aus dieser Entwicklung haben die beiden Basler Berater Bernhard Heusler und Georg Heitz schon am vergangenen Freitag gezogen. Sie haben ihr Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Offensichtlich haben sie eingesehen, dass es sie unter diesen Umständen nicht mehr braucht.

Die Zukunft von GC ist ungewisser denn je. Mit Sandro Burki ist auch der designierte Sportchef abgesprungen, und die Frage ist, was nun Uli Forte macht? Bleibt er unter diesen Umständen? Und was ist mit der Mannschaft? Wobei, was heisst schon Mannschaft? GC hat im Moment gar keine mehr.