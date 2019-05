Der FC Thun hat genug gelitten

Am Samstag ist es jedoch abwesend, und die Thuner gewinnen erstmals seit dem 16. Februar (3:1 in St. Gallen) oder 85 Tagen wieder eine Super-League-Partie. «Ich bin sehr glücklich und extrem stolz auf die Mannschaft», sagt Schneider. Er weiss, dass es auch diesmal hätte herauskommen können wie in den elf Spielen davor.

Wenn Mijat Maric beispielsweise kurz vor der Pause ins Tor statt an die Latte getroffen hätte. Dass seine Mannschaft nach einer schwungvollen ersten halben Stunde und einem Pfostenkopfball von Basil Stillhart vorab in der zweiten Halbzeit nicht mehr die Kontrolle über die Partie hatte, die nötig wäre, um eine Führung sorgenfrei über die Zeit zu bringen.

Dass ohne einen starken Guillaume Faivre wohl das Dutzend voll geworden wäre an sieglosen Spielen und das Barragegespenst immer noch nicht aus der Stockhorn Arena vertrieben wäre. Jetzt trennen die Thuner bei drei verbleibenden Partien sieben Punkte vom neuntplatzierten Xamax, das gegen den FC Zürich 1:2 verlor, und der FCT ist in der äusserst umkämpften Super League auf einmal wieder deutlich näher am Europacup als an der Barrage.

Der umstrittene Pfiff

Schneider will seinen Torhüter nicht aus dem Kollektiv hervorheben. Er sagt, alle Spieler hätten eine gute Leistung erbracht und ihren Teil zum Sieg beigetragen. «Aber klar, Gui hat uns mit seinen Paraden sehr geholfen.» Der Thuner Coach weiss auch, dass die Hilfe nicht nur vom Goalie kam, sondern dass seine Mannschaft für einmal bei einer Schiedsrichterentscheidung wohl bevorteilt worden ist.

Der Penaltypfiff in der 26. Minute zugunsten der Oberländer, nachdem Matteo Tosetti nach einer eigentlich für ihn unerreichbaren Flanke von Marvin Spielmann leicht in den Rücken gestossen worden war, war zumindest nicht zwingend. Doch die Thuner haben genug gelitten. Moreno Costanzo verwertet souverän und bejubelt mit 4567 Zuschauern sein erstes Saisontor und den einzigen Treffer der Partie.

Der St. Galler wird in der Folge von einem Arbeitssieg sprechen, davon, dass in den Kombinationen bisweilen die Sicherheit gefehlt habe. «Aber das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte gewonnen haben.»

So banal der Satz auch klingt – aus dem Mund eines Thuner Spielers war er schon lange nicht mehr zu hören.