Der emotionale Start der YB-Frauen

Emotionaler Start in die NLA-Saison für die YB-Frauen gegen Servette. Mit Trauerflor, einem speziellen Einlaufleibchen, Plakaten und einer Schweigeminute gedachten die Spielerinnen und fast 400 Fans der verstorbenen Florijana Ismaili auf dem Wyler.

Gleichzeitig ist den Bernerinnen der Auftakt in die Saison 2019/2020 geglückt: Rückkehrerin Marilena Widmer (von Frankfurt) traf für die Bernerinnen in der 59. Minute mit einem satten Schuss zum 1:0-Schlussresultat. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an. Dann treffen die YB-Frauen auf den FC Luzern.