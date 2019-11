Schweiz B zittert sich zum Sieg

Petkovic baut auf ein 3-4-2-1, an dem er in letzter Zeit Gefallen gefunden hat. Die Kräfte mit offensiver Ausrichtung kommen auf 23 Spiele und 2 Tore, Seferovics Bilanz liest sich ganz anders: 64 Spiele, 18 Treffer.

Nur eine Chance



Der Anfang ist noch ordentlich. Zakaria schiesst, der Goalie lässt den Ball abprallen, Rodriguez schiesst, der Goalie lässt abprallen, Xhaka schiesst, der Goalie lässt erneut abprallen. Es ist bezeichnend: Sie versuchen es alle aus der Distanz, und das steht für die Schwierigkeiten der Schweizer, sich in den georgischen Strafraum vorzuarbeiten. Dafür fehlt es ihnen an Verdrängung, an Dynamik, schlicht an Klasse. Und darum ist es kein Zufall, dass sie nur bei einem Corner wirklich gefährlich wird. Nico Elvedi kommt zum Kopfball, und Kiteischwili kann auf der Torlinie retten.

Petkovic steht sonst an der Linie, schaut zu und macht nichts, er ändert in der Pause nichts, und er lässt seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit im gleichen grauenhaften Trott weiterwursteln. Die Zuschauer werden langsam unruhig, als eine Stunde gespielt ist und Levan Schengelia, die Nummer 9 von Konyaspor, zum zweiten Mal innert kurzer Zeit zum Abschluss kommt. Es sind gute Positionen, zum Schweizer Glück fallen seine Schüsse ungenau aus.

