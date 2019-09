Das Warten auf die zwei Trümpfe

Viel fehlte nicht. Ein paar Zentimeter hier, ein paar Schuhlängen da, und der FC Thun hätte am Sonntag gegen ein zurückhaltendes Sion mindestens einen Punkt geholt. Doch die Thuner sollten sich für eine engagierte Leistung nicht belohnen.

Das 0:1 gegen die Walliser ist der Abschluss einer sehr durchzogenen ersten Saisonphase, in der die Oberländer noch lange nicht da waren, wo sie gerne sein würden, und in der sie in allen Mannschaftsteilen Probleme offenbarten.

Guillaume Faivre ist seit Jahren der verlässliche Rückhalt des FCT, der von allen sehr geschätzt wird. Doch der Neuenburger zeigte in dieser Saison bisher ungewohnte Schwächen, wirkte bisweilen unsicher und verschuldete mehrmals entscheidende Gegentore.