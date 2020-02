Das süsse Nichts-Tun

Das kann als Lohn durchgehen für den phasenweise durchaus mutigen Auftritt der Thuner in Basel. Mit Mut aber meint Lüthi vor allem das, was hinter dem Club liegt: Eine Winterpause mit Analysen, mit «teilweise schmerzhafter Reflexion», wie Lüthi sagt. Und an deren Ende Personalentscheide standen, nämlich die, am aktuellen Personal festzuhalten. «Auch das sind Personalentscheide», sagt Lüthi, «auch wenn das in der Öffentlichkeit zuweilen so nicht wahrgenommen wird.»

2 Siege in 34 Spielen

Es läuft alles etwas anders in Thun, das ist mittlerweile bekannt. Und deshalb ist etwa Marc Schneider ein Trainer, der nach der schlechten Vorrunde in jedem anderen Club hätte gehen müssen, plötzlich aber am Samstag als Sieger in Basel und zuversichtlicher Kämpfer um den Ligaerhalt Auskunft geben kann. «Heute bin ich einfach mal stolz auf diese Mannschaft», sagt er. «Wir können das gut einordnen.»

Damit mag Schneider vor allem andeuten, dass die Partie vor einem verhaltenen Basler Publikum durchaus auch anders hätte laufen können. Dass einer der 28 Abschlüsse des FCB seinen Weg ins Tor hätte finden können, dass ein gut aufgelegter Guillaume Faivre im Tor und etwas Glück sowie viel Basler Unvermögen das aber verhindert haben.

Einzuordnen aber gilt es den Thuner Coup auch historisch. 34 Mal sind die Oberländer seit dem Aufstieg und dem Aufbruch aus der Anonymität des NLB-Fussballs 2002 mit dem damaligen Trainer Hanspeter Latour bis dato in Basel angetreten. 32 Mal gab es eine Niederlage oder ein Unentschieden, es war auch mal ein 1:6 oder ein 3:3 dabei. Und nur zweimal gewann Thun: Der Sieg am Samstag war der zweite nach dem 13. November 2010, als Thun mit Trainer Murat Yakin und Spielmacher Oscar Scarione beim FCB 3:1 gewann.

Glarner, damals wie heute

Das Führungstor fiel damals auf Penalty, gefoult wurde Stefan Glarner, der wenige Wochen später zum FC Sion, später nach Zürich wechselte. Am Samstag muss er lachen, «acht, neun Jahre dürften das sein, ach nein, es sind ja schon zehn», sagt Glarner. Längst ist er zurück beim FC Thun und als Captain gerade besonders froh, mit dem dritten Sieg im vierten Rückrundenspiel endgültig aus der Negativspirale gefunden zu haben. «Wir haben in der Pause zueinander gesagt: heute ist hier etwas zu holen!» Eine gewisse Unsicherheit sei beim Gegner zu spüren gewesen.