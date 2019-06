Das sagt Trainer Forte zum GC-Knall

Fühlen Sie sich als Trainer jetzt auch nicht mehr an ihren Vertrag gebunden, weil auch Sie von anderen Voraussetzungen ausgegangen sind?

Nein. Ich bin gekommen, um GC in einer schwierigen Situation zu helfen. Daran hat sich durch den Entscheid der Eigentümer nichts geändert. Ich bin nach wie vor mit voller Energie dabei.



Mit weniger Geld ist die Wahrscheinlichkeit des sofortigen Wiederaufstieges kleiner.

Das ist richtig. Aber ich werde versuchen, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen, die mir zur Verfügung steht. Klar hatte ich bis jetzt das Ziel, sofort wieder aufzusteigen. Wenn die Voraussetzungen nun anders sind, dann ist es so.



«Ich werde versuchen, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen, die mir zur Verfügung steht.»Uli Forte

Ist es nicht auch möglich, mit weniger als den ursprünglich versprochenen 18 bis 20 Millionen Franken sofort wieder aufzusteigen?

Ja, das ist möglich. Es wäre gut, noch ein, zwei Spieler verpflichten zu können – als Bereicherung für die Mannschaft. Andere Clubs wie Lausanne und Aarau haben auch das Ziel, in die Super League aufzusteigen.



Wenn im Leben die Situation schwierig wird, müssen die Freunde, die Gruppen, die Menschen und v. a. die Familien ZUSAMMENHALTEN ????????...!Jetzt herrscht im Moment so eine Situation im GRASSHOPPER CLUB ZÜRICH ????!Ich zähle auf Euch ????????!HOPP GC ?????? pic.twitter.com/pvVZgiBDAy — uli forte (@uliforte) 5. Juni 2019

Wer bestimmt jetzt überhaupt über die Transfers? Georg Heitz hat sein Amt ja niedergelegt.

Das habe ich auch durch die Medien erfahren – deshalb kann ich die Frage nicht beantworten.



Aufgrund der Logik müssten es Sie sein, Sie haben zusammen mit Heitz bisher das Kader für nächste Saison geplant.

Ja, wir haben zusammen geplant. Ich bin für einige Tage in die Ferien verreist, nachdem für die neue Saison alles besprochen war. Jetzt werde ich wohl so schnell wie möglich in die Schweiz zurückkehren.