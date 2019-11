Das Pech des Letzten ist das Glück der Zürcher

Zu einem Fussballspiel gibt es oft so viele Ansichten wie Zuschauer. In der Stockhorn-Arena gab es am Samstag aber unter den 6201 Fans wohl nur eine Meinung: ­Yanick Brecher war überragend. Der FCZ-Goalie glänzte, besonders in der zweiten Halbzeit. Er fischte zwei Kopfbälle von Rapp mirakulös aus der Ecke und rettete in etlichen anderen Situationen.