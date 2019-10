Jetzt spricht Seferovic über die Pfiffe gegen Xhaka

Xhaka ist kein Einzelfall

Xhaka und Seferovic sind nur die letzten Beispiele Schweizer Nationalspieler, die bei den Fans unten durch mussten. Schon Marco Streller und Alex Frei litten unter sogenannten «Fans». Am 30. Mai 2008 pfiffen die Zuschauer in St. Gallen Streller gegen Liechtenstein aus. Aus Frust kündigte der Stürmer seinen Rücktritt an, von dem er aber vorübergehend wieder absah.

Auch bei Alex Frei waren es Pfiffe und Buhrufe, die den Schweizer Rekordtorschützen (84 Länderspiele/42 Tore) im Oktober 2010 nach gewonnenem Qualifikationsspiel gegen Wales zum Rücktritt bewogen. Im April 2011 traten die beiden verdienstvollen Nationalspieler gemeinsam zurück.