Das letzte Puzzleteil fürs YB-Kader liegt bereit

Der Himmel ist strahlend blau, die Hitze drückend, doch über dem Trainingslager der Young Boys im österreichischen Zillertal liegt am Sonntag ein Schatten. Am Morgen hat der Club erfahren, dass die YB-Spielerin Florijana Ismaili seit Samstagnachmittag am Comersee nach einem Badeunfall vermisst wird.