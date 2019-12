Das ist Shaqiris neuer Konkurrent

Etwas mehr als zwei Monate später scheint klar, dass Minamino die Salzburger in Richtung Liverpool verlassen und dort für noch mehr Konkurrenz auf der Position von Xherdan Shaqiri sorgen wird. Der Schweizer stand vor zehn Tagen gegen Everton (5:2) zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder in der Startaufstellung und dankte das Vertrauen mit einem Tor. Seitdem blieb ihm allerdings erneut nur die Rolle des Reservisten. Zu stark ist die Konkurrenz um Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino im Angriff der Reds.

Minamino wäre für Liverpool ein Schnäppchen

Ab Januar dürfte wohl ein weiterer vielseitig einsetzbarer Offensivspieler hinzukommen. RB-Sportdirektor Christoph Freund sagte am Donnerstag: «Ich kann bestätigen, dass es Gespräche mit Liverpool gibt. Es ist eine Ehre, welche Vereine sich für unsere Spieler interessieren.» Da Minaminos Vertrag im Sommer 2021 auslaufen wird, soll ein zeitnaher Transfer angestrebt werden. Laut «The Athletic» stehe einem Wechsel gar nur noch der Medizincheck im Weg. Verglichen mit dem Transfer von Shaqiri, der im September 2018 für rund 18 Millionen Franken von Stoke City an die Anfield Road wechselte, dürfte Minamino ein Schnäppchen werden: 8,6 Millionen Euro soll die festgeschriebene Ablösesumme betragen.

Obwohl vor allem um Shootingstar Erling Haaland, der vor einem Transfer zu Borussia Dortmund stehen soll, ein regelrechter Hype entstanden ist, gilt Minamino als der entscheidende Faktor im Spiel der Salzburger. In den fünf Jahren, in denen er für die Mozartstädter auflief, gewann Minamino fünfmal die Meisterschaft und viermal den österreichischen Cup. Er erzielte in bisher 199 Spielen 64 Tore und bereitete 44 vor. In der Königsklasse scheiterte Salzburg erst im letzten Gruppenspiel an Jürgen Klopps Team. Auch da wurde es immer dann gefährlich, wenn der wirblige Japaner die Füsse im Spiel hatte. In sechs Champions-League-Einsätzen feuerte Minamino im Schnitt 2,8 Schüsse aufs gegnerische Tor, und er steuerte zwei Tore sowie drei Assists zum Erreichen des Europa-League-Sechzehntelfinals bei.

«Mentalität und Charakter sind wichtiger als das Talent»Christoph Freund

Im Frühjahr 2014 wurde Christoph Freund auf den damals 18-jährigen Minamino aufmerksam, wie er dem «Independent» erzählt. Der talentierte Offensivspieler, der als hängende Spitze, auf dem Flügel oder im Mittelfeld eingesetzt werden kann, spielte bereits in jungen Jahren in der ersten Mannschaft seines Heimatclubs Cerezo Osaka. Er war technisch versiert, taktisch bereits weiter als viele seiner älteren Mitspieler und konnte so die Transferkommision der Salzburger von sich überzeugen. Der damals noch als Sportkoordinator tätige Freund sagt: «Wir verfolgten seine Spiele ganz genau und lasen etliche Berichte über ihn, bevor unser Scout für drei Wochen nach Japan reiste, um alles über ihn zu erfahren.»

Daraufhin flog Freund selbst in die Hafenstadt auf der japanischen Insel Honshu. Und traf Minamino zum Gespräch. Für den 42-jährigen Sportdirektor, der seit 2006 bei RB Salzburg unter Vertrag steht und 2015 die Nachfolge von RB-Sportdirektor Ralf Rangnick antrat, seien die «Mentalität und der Charakter wichtiger als das Talent». Fragen, die die Verantwortlichen der Salzburger damals beschäftigten: «Wie ist er ausserhalb des Fussballs? Wie ist er im Training? Wie ist er in der Gruppe – und wie alleine? Wie geht er mit schwierigen Situationen um?»