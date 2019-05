Das Duell der grossen Gegensätze

FC Thun: Der Aussenseiter

Die Thuner glauben an ihre Chance. Vielleicht trägt sie ein besonderer Geist zum Sieg.

Barfuss steht Thuns Trainer Marc Schneider am Donnerstagmittag auf dem Kunstrasen der Stockhorn-Arena. Die 0:3-Niederlage beim FC Zürich ist eine Nacht her, die Laune beim Thuner Trainer dennoch gut. Weil Xamax gleichzeitig in Sitten verloren hat, ist der Ligaerhalt gesichert. Schneider sagt: «Der Druck, der abfiel, ist gross.»