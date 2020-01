Das denkt Tami zu Petkovic und zur Nationalhymne

Dann setzt der Tessiner zu einem Plädoyer an. «Wir leben in einer diversen Gesellschaft», sagt Tami, «in einer Gesellschaft mit verschiedenen Hautfarben, Religionen, sexuellen Orientierungen, mit unterschiedlichen politischen Ansichten und Religionen. Und wir als Nationalmannschaft repräsentieren sie alle. Ohne jemanden auszugrenzen.»

«Identifikation funktioniert nicht über eine Hymne»

Es ist der kraftvollste Moment seines Auftritts. Einer, in dem sich Tami einerseits schützend vor jene Schweizer Nationalspieler stellt, die sich immer wieder dafür verteidigen müssen, dass ihre Eltern nicht in diesem Land geboren worden sind. Und einer, in dem er sich zugleich für eine weltoffene Schweiz stark macht. Für ein Land, in dem niemand diskriminiert wird. Und für ein Land, in dem kein Fussballer wegen seinen Eltern dem Generalverdacht ausgesetzt ist, er spiele nicht ganzem Herzen für das Nationalteam.

«Identifikation funktioniert nicht über eine Hymne», sagt Tami, «sie funktioniert darüber, wie ich mich verhalte. Und wenn ich unsere Spieler auf dem Feld sehe, dann zeigen sie dort klar, dass sie sich mit dieser Nationalmannschaft identifizieren.» Ansonsten geht es in Tamis Pressekonferenz vor allem um Pläne für die Zukunft. Tami sagt über …

… den kommenden Nationaltrainer: «Ich rede derzeit nur mit Vladimir Petkovic. Der Lohn ist in den Gesprächen sicher ein wichtiges Thema – aber nicht das einzige. Ende Februar will ich sagen können, mit welchem Trainerteam wir nach der Europameisterschaft 2020 arbeiten werden.»

… die Testspiele Ende März in Katar, die wegen der Spannungen zwischen den USA und dem Iran gefährdet sein könnten: «Wir haben Kontakt mit dem Departement des Äusseren, mit der Uefa und der Fifa. Wenn wir von diesen Stellen grünes Licht bekommen, werden wir die Spiele in Katar bestreiten. Wichtig ist, dass wir die beiden Spiele gegen Kroatien und Belgien auf jeden Fall durchführen werden.»