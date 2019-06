Da wird selbst Roman Bürki zum staunenden Fan

Roman Bürki ist eigentlich selbst ein gefeierter Sportler. Doch diesmal wurde der Schweizer Torhüter von Borussia Dortmund selbst zum Fan: Auf Einladung des NFL-Teams flog er während seiner USA-Ferien nach Charlotte, um bei einem Training der Panthers dabei zu sein. Die Initiative für den Besuch ging von Bürki aus, das Team nutzte es als Gelegenheit, ihre Social-Media-Aktivitäten im deutschsprachigen Raum zu bewerben.

Goalie @RBuerki1 swapped jobs with kicker Graham Gano and punter Michael Palardy... and it was AMAZING! pic.twitter.com/v5dd0gEHQq — Carolina Panthers (@Panthers) June 13, 2019

Doch als dann während des Trainings plötzlich der 30-jährige Star-Quarterback vor ihm stand und seine Pranke zum Gruss reichte, brachte der Berner zunächst kaum ein Wort heraus. «Ich bekam fast Angst», sagte der 28-jährige Berner beeindruckt. Newton bewundere er seit Längerem «für seine Kraft, seinen Spielstil und Style», wie er erklärt. Nach dem Training tauschten Bürki und Newton unterschriebene Trikots. Der Schweizer erhielt ein Leibchen der Panthers mit seinem Namen und der (gemeinsamen) Rückennummer 1. Und eine Einladung für das Spiel der Panthers Mitte Oktober in London.

Bürki war bislang – abgesehen von seinem Faible für Newton – kein ausgesprochener Football-Fan. Das hat sich nun geändert. Zumal ihn die Sportart aus technischer Sicht sehr wohl interessiert: Ab Sonntag wird er in Des Moines (Iowa) einen Lehrgang in Sachen Kicking und Punting absolvieren. Die Panthers-Kicker Graham Gano und Michael Palardy brachten ihm in einem Sondertraining erste Kniffe bei – worauf Bürki einige Fieldgoals verwertete und erst am NFL-Rekord von 63 Yards knapp scheiterte. Gano, Inhaber dieses Rekords, staunte: «Er ist ein Naturtalent.»