Bobic bestätigt den Wechsel von Sow und schwärmt

Der 22-jährige Nationalspieler bringe fussballerisch sehr viel mit, das Gesamtpaket sei «unheimlich gut», so Bobic. «Djibril ist kein Spieler, bei dem du das Gefühl hast, dass er fünf bis zehn Tore schiesst, aber das musst du auch nicht verlangen.»

Vertrag bis 2024?

Der Wechsel zeichnete sich seit Wochen ab. So reiste der 22-Jährige am Mittwoch nicht mit ins Trainingslager der Young Boys. YB hat Sow erlaubt, dem Trainingslager fernzubleiben um Vertragsgespräche zu führen. Der Mittelfeldspieler soll in Frankfurt laut «Bild»-Zeitung einen bis 2024 laufenden Vertrag unterschreiben. Die Ablösesumme liege bei gut neun Millionen Euro, könne sich aber bei Erfolgen und Einsätzen auf elf bis zwölf Millionen erhöhen.

Sow gilt als Wunschprofi von Eintracht-Trainer Adi Hütter, der das Talent gefördert hat. Der ehemalige YB-Coach (bis 2018) holte den Schweizer Nationalspieler 2017 von Borussia Mönchengladbach in die Hauptstadt. Ein Jahr später wurden sie dort gemeinsam Meister. Nun folgt Sow seinem ehemaligen Förderer in die Bundesliga.