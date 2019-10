Beim BVB wirds ernst – vor allem für Favre

Eine Spruchweisheit erfahrener Bundesliga-Trainer und -Manager besagt, dass die Tabelle erst ab dem zehnten Spieltag eine gewisse Aussagekraft besitzt für den weiteren Verlauf der Saison. An diesem Punkt ist die laufende Spielzeit zwar noch nicht angelangt, aber sie ist auch schon über das Anfangsstadium hinweg, in dem sich die Neulinge noch an ihre Mitspieler, die Mannschaften an ihre neuen Trainer und die Trainer an ihre neuen Mannschaften gewöhnen müssen. Die Zufallsmomente im Betrieb nehmen ab, die Konstanten nehmen zu.