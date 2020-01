Behrami hat einen neuen Club gefunden

Das Warten hat ein Ende: Nachdem sich Valon Behrami diesen Herbst vom FC Sion trennte, hat der ehemalige Nationalspieler einen Vertrag bei Genoa unterschrieben. Dies berichten diverse italienische Medien übereinstimmend. Der Verein hat den Deal allerdings noch nicht bestätigt, den Meldungen zufolge soll Genoa den Vertrag bei der Liga aber schon deponiert haben. Behrami trainierte in den letzten Tagen bereits bei dem Club, für den er schon in der Saison 2003/2004 spielte – damals noch in der Serie B. Mittlerweile ist Genoa das Schlusslicht der Serie A.