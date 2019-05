Bayern München vergibt ersten Matchball

Mit einem Sieg hätte Bayern München den 29. Meistertitel, den siebten in Folge, perfekt machen können. Doch die Münchner brachten in Leipzig keinen Treffer zustande, zumindest keinen, der der Prüfung des Videoschiedsrichters stand hielt. In der 50. Minute traf Leon Goretzka zum vermeintlichen 1:0. Doch dem Tor war eine Abseitsposition vorausgegangen.