Basel würde auf Linz treffen

Der FC Basel trifft morgen Dienstag im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League auf den holländischen Vize-Meister PSV Eindhoven. Sollte er diese hohe Hürde überwinden, würde er es in der 3. Runde mit LASK Linz aus Österreich zu tun bekommen. Dies ergab die Auslosung am Montagmittag in Nyon.