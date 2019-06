Barcelonas Schachbrett-Look wird verspottet

Und nun also die Quadrate anstatt Streifen. Offiziell ist der Grund für den Paradigmenwechsel ein harmloser. Die Quadrate sollen für die schachbrettartige Struktur und quadratischen Häuserblöcke des Eixample-Quartiers in Barcelona stehen.

Der bisher bekannteste Träger des Schachbrett-Designs ist die kroatische Nationalmannschaft. Via Twitter reagierten die Kroaten prompt auf den neuen Stil von Barcelona. «Netter Versuch, aber ihr könnt unser rot-weisses Muster nicht toppen.»

Auch sonst stiess der neue Look vor allem auf Spott.

Valverde's Plan To Make Sure Rakitic Stays Has Gone Beyond Our Expectations ????????????All Rakitic Got To Do With Barça's New Home Kit Is Paint The White On His Croatian Jersey To Blue... Gbam!???????? pic.twitter.com/S0zpRjmhnQ — Alan (@Harbiodinho) June 3, 2019

Barca new 2019-20 kit looks like a picnic blanket ???????????? pic.twitter.com/fIc2ejLCzu — scott_marquez (@scott_marquez) June 4, 2019

Someone want to play X O with Barca’s new kit? pic.twitter.com/TVdUB0r8dH — ODS (@ODStegen) June 3, 2019

Der Wirbel um Barcelonas Trikot erinnert an den des italienischen Meister Juventus Turin. Der Club wechselte im Januar 2017 das Logo und tauscht nun die schwarz-weissen Streifen auf dem Trikot aus. Neu unterteilt eine rosarote Linie das Trikot in eine schwarze und in eine weisse Hälfte. Auch hier war der Aufschrei unter den Fans beträchtlich.