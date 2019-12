Arsenal verliert zuhause und ist tief in der Krise

Bereits die Anfangsminuten waren aus Sicht des Heimteams schlecht. Brighton dominierte und ging schliesslich in der 36. Minute verdient in Führung. Innenverteidiger Adam Webster profitierte von der Unordnung in Arsenals Defensive nach einem Corner und erzielte das 1:0. Kurz danach erlief Granit Xhaka einen Pass des Gegners und verhinderte so eine Grosschance für Brighton. Die Buhrufe der Heimfans nach dem Pausenpfiff sprachen Bände.

Arsenal nur noch auf Platz zehn



Ljungberg reagierte auf die schwache Leistung und wechselte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit Rekordtransfer Nicolas Pepe ein. Immerhin gelang dem Franzosen Alexandre Lacazette nach 50 Minuten der Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1. Auch dieses Tor fiel nach einem Eckball, getreten von Mesut Özil. Lacazettes Kopfball wurde länger und länger, Brighton-Torhüter Mat Ryan konnte ihn nur noch mit den Fingerspitzen ins eigene Tor ablenken.

?? 13 of Alexandre Lacazette's last 14 PL goals, since the start of Nov 2018, have been scored at home pic.twitter.com/NLOfMENch5 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 5, 2019

Der Siegtreffer von Neal Maupay fiel in der 80. Minute, der Franzose wurde von David Luiz sträflich alleine gelassen und konnte unbedrängt einköpfen. Arsenal konnte nicht mehr reagieren und steht mit 19 Punkten nach 15 Spielen nur noch auf Platz zehn der Tabelle. Immerhin für Xhaka hat die Situation etwas Positives: Unter Ljungberg stand der Basler zum zweiten Mal in Folge in der Startaufstellung – und die Enttäuschung und Wut der Arsenal-Fans konzentriert sich nicht mehr nur auf ihn, sondern gilt allen Spielern.

Resultate: Sheffield United - Newcastle 0:2. Arsenal - Brighton 1:2. – Rangliste: 1. Liverpool 15/43. 2. Leicester 15/35. 3. Manchester City 15/32. 4. Chelsea 15/29. 5. Wolverhampton 15/23. 6. Manchester United 15/21. 7. Crystal Palace 15/21. 8. Tottenham 15/20. 9. Sheffield United 15/19. 10. Arsenal 15/19. 11. Newcastle 15/19. 12. Burnley 15/18. 13. Brighton 15/18. 14. Bournemouth 15/16. 15. West Ham 15/16. 16. Aston Villa 15/15. 17. Southampton 15/15. 18. Everton 15/14. 19. Norwich 15/11. 20. Watford 15/8.

