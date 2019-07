Argentinier verlangen Einsicht in Schiedsrichter-Protokoll

Im Schreiben kritisiert AFA-Präsident Claudio Tapia vor allem die Fehlentscheidungen des Unparteiischen aus Ecuador. Dieser habe bei strittigen Szenen darauf verzichtet, den Videobeweis hinzuziehen. «In mindestens zwei Situationen» hätte gemäss Tapia der VAR beigezogen werden müssen, um Fouls an Sergio Agüero und Nicolas Otamendi mit Elfmetern zu ahnden.

Im an den paraguayischen Conmebol-Präsidenten Alejandro Dominguez gerichteten offenen Brief zweifelt Tapia gar die «Ethik, Loyalität und Transparenz» des nach dem Fifa-Skandal neu aufgestellten südamerikanischen Verbands an. Die argentinischen Nationalspieler seien «enttäuscht und misstrauisch darüber, dass der Fussball Südamerikas sich gewandelt» habe.

Messi: «Brasilien kontrolliert alles»

Lionel Messi hatte sich bereits nach Spielende massiv beschwert. «Brasilien kontrolliert alles», polterte der Superstar. «Es gab Dinge, die gegen uns gelaufen sind», beklagte sich Argentiniens Captain weiter. Auch er übte heftige Kritik an den Unparteiischen: «Das ganze Turnier schauen sie jeden Schwachsinn am Bildschirm an, aber heute keine einzige strittige Entscheidung.» Messi, der in der 57. Minute aus spitzem Winkel nur den Pfosten getroffen und kurz darauf einen Freistoss aus 18 Metern nicht an Goalie Alisson vorbei gebracht hat, ist auch der Meinung, dass «es zwei Penaltys hätte geben müssen, die nicht gepfiffen wurden».

Laut einem Bericht der brasilianischen «Globo Esporte» soll die Kommunikation zwischen Schiedsrichter Zambrano und der Videozentrale gestört gewesen sein. Conmebol bestätigte zwar Probleme bei der Funkverbindung, garantierte aber, dass diese vor Anpfiff des Spiels behoben worden seien. Der AFA-Präsident fordert nun sogar Einblick in die Kommunikation zwischen Videozentrale und Zambrano.

Auch Bolsonaros Selbstinszenierung stösst sauer auf

Der AFA weist die Conmebol allerdings darauf hin, dass er Schiedsrichter Zambrano wegen «negativer Vorgeschichten» bereits im Vorfeld des Halbfinals infrage gestellt hat. Und der Verband kritisiert in seinem Protestschreiben auch die brasilianischen Organisatoren. Neben den geringen Zuschauerzahlen sowie logistischen Problemen beschwert er sich auch über die schlechte Rasenqualität in einigen Stadien im Ausrichterland der WM 2014. Im Mineirão in Belo Horizonte war der Untergrund zwar noch der Beste von allen, doch auch der dortige Rasen ist im Vergleich zu jenen in Europa mit einem Acker vergleichbar. Daran hatten sich die Argentinier gestört.