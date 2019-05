Zwei fatale Unentschieden

Unter Ole Gunnar Solskjaer, dem Nachfolger des im Dezember entlassenen Trainers José Mourinho, hatte sich Manchester United in der Meisterschaft wieder in eine gute Position gebracht. Doch diese verspielte die Mannschaft in den letzten anderthalb Monaten. Seit dem glückhaften Achtelfinalsieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewann der Rekordmeister nur zwei von sieben Partien.