YB-Noten: Bestnote für Fassnacht – und zwei starke YB-Debütanten

David von Ballmoos: Note 5

Bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung enorm sicher. Mit einer fantastischen Parade nach einem Kopfball von Albion Avdijaj.

Kevin Mbabu: Note 5

Hatte auf seiner Seite alles im Griff. Ab und zu mit starken Vorstössen.

Steve von Bergen: Note 5,5

Gewann nahezu jeden Zweikampf, war aufsässig, eng an den Gegenspielern, schnörkellos. Deutlich stärker als am Mittwoch bei Dynamo Kiew (1:3) und gegen Andrei Jarmolenko – allerdings fehlte es GC an Klasse.

Kasim Nuhu: Note 4,5

Auch der junge Innenverteidiger zeigte eine weitgehend überzeugende Leistung. Die er mit einem schweren Ballverlust in der ersten Halbzeit selber ein wenig trübte. Danach kam GC zu einer guten Chance.

Jordan Lotomba: Note 5

Der 18-Jährige gab sein Debüt für YB. Und gefiel als Linksverteidiger, obwohl er bei Lausanne meistens auf der rechten Seite gespielt hatte. Unaufgeregt, ballsicher, engagiert. Schlug die präzise Flanke vor dem ersten Treffer der Young Boys.

Yoric Ravet: Note 5

Bei seinem früheren Arbeitgeber mit einem fleissigen Vortrag. Oft anspielbar, kaum vom Ball zu trennen, wirblig. Provozierte mit einer scharfe Hereingabe das Eigentor Milan Vilotics zum 0:2.

Djibril Sow: Note 5

Stabilisator im zentralen Mittelfeld. Hier und dort ist bereits die Schreibe und Rede vom neuen Gökhan Inler. Sow erinnert von seiner Spielweise und seinem Aussehen her tatsächlich an den früheren Captain des Schweizer Nationalteams. Behielt im dichten Verkehr im Aufbau meistens die Übersicht. Nach vorne ohne gewaltigen Einfluss.

Leonardo Bertone: Note 5

Erhielt eine Chance im Zentrum des Aufbaus. Bertone war ein robuster Balljäger, trat auch offensiv in Erscheinung, prägte das Spiel mit seiner engagierten Zweikampfführung.

Christian Fassnacht: Note 6

Der beste Spieler auf dem Platz. Viel unterwegs, spielfreudig, torgefährlich. Schoss das 1:0 eiskalt, bereitete das 3:0 mit einem feinen Pass vor, traf zum 4:0 mit einem herrlichen Heber.

Roger Assale: Note 5

Wie Fassnacht in beneidenswerter Frühform. Wirblig, dribbelstark, selbstbewusst, kaum vom Ball zu trennen. Einzig die Effizienz liess zu wünschen übrig.

Jean-Pierre Nsamé: Note 5,5

Agierte, als sei er schon lange bei YB. Im ersten Einsatz für die Young Boys bestens integriert, verstand sich gut mit den anderen Offensivleuten, kam bereits vor der Pause zu drei tollen Gelegenheiten. Nach dem Seitenwechsel erzielte er das dritte Berner Tor und gab den Pass zum vierten.

Marco Wölfli: Note 5

37. Minute für von Ballmoos. Souverän, ohne Fehler, einige gute Interventionen.

Torsten Schick: ohne Note

78. Minute für Ravet.

Michel Aebischer: ohne Note

80. Minute für Sow. (Berner Zeitung)