Was der FC-Thun-Trainer in der neuen Saison will

Welchen Rang wird der FC Thun Ende Saison belegen?

Marc Schneider: Wir sind uns ­bewusst, dass es eine schwierige Saison werden kann. Wir wissen: Einen Abstieg würde der Klub nicht überstehen. Mit diesem Druck müssen wir umgehen. Rufen wir unser Potenzial ab, können wir uns im Mittelfeld nach oben orientieren.

Seit dem Wiederaufstieg 2010 war Thun nie schlechter als Sechster. Sollten Sie die Ziele nicht offensiver kommunizieren?

Da würden wir am Ende doch nur verlieren! Für den FC Basel zählt einzig der Titel, YB will insgeheim auch Erster werden. Sion hat Grosses vor. Der FCZ hat für sich den dritten Rang bereits ­reserviert. Und die restlichen Teams denken wohl auch, sie lägen vor uns. Das ist gut so. Intern haben wir aber unsere Ziele.

Man hört: Der FC Thun peilt ­intern Rang vier an.

Das haben Sie gehört? (lächelt) Ich formuliere es so: Vor drei, vier Jahren sagten wir uns vor dem Spiel beim FC Basel jeweils: Die erste Viertelstunde müssen wir überstehen, sonst gibt es eine Klatsche. Jetzt gehen wir in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Dieses Selbstvertrauen haben wir mittlerweile.

Sie sind erstmals Cheftrainer. Wie wollen Sie wahrgenommen werden?

Authentisch, ehrlich, korrekt den Spielern gegenüber.

Ist das nicht selbstverständlich?

Ein Beispiel: 2009 wollte ich YB verlassen, weil ich wenig gespielt hatte. Die Verantwortlichen aber meinten, ich sei wichtig. Es folgte ein Halbjahr, in dem ich fast nie eingesetzt wurde. 25 Spielern gegenüber ehrlich zu sein, ist eine der grossen Herausforderungen dieses Berufs.

Zumal jeder meint, er müsse spielen.

Der Spieler schaut zuerst auf sich, pflegt sein eigenes Gärtchen. Wenn er spielt, ist alles gut, wenn nicht, alles schlecht.

Waren Sie als Spieler auch so?

Nicht so extrem wie andere. Ich konnte Entscheidungen einordnen und akzeptieren, sofern sie offen kommuniziert wurden.

Läuft man als Trainer Gefahr, ­jene Spieler, die aufmucken, eher zu berücksichtigen?

Das möchte ich unbedingt vermeiden, weil ich dies früher genauso erlebte. Ich habe nie Theater gemacht, hatte aber Kollegen, bei denen wusste ich, sie würden durchdrehen, sollten sie nicht spielen. Dem möchte ich null Gewicht geben. Die Spieler sind Angestellte des Vereins. Sie erhalten ihren Lohn. Da haben sie auch ­alle die Rolle anzunehmen, die für sie vorgesehen ist. Punkt.

Hat Sie in dieser Hinsicht ein Trainer geprägt?

Urs Fischer hat das schon sehr gut gehandhabt. Wenn er etwas sagte, dann war das so. Das hat mir imponiert.

Wer von Ihren früheren Chefs hat Sie sonst noch beeinflusst?

Am längsten war ich Assistent von Urs, das prägt natürlich. Aber auch von Jeff Saibene habe ich mir Dinge abgeschaut, etwa wie er zur Mannschaft sprach. Und Lucien Favre hat mich mit der Art, wie er spielen liess, enorm geprägt. Ich verfolge seine Arbeit immer noch genau, schaue mir die Spiele von Nizza an.

Dann schwebt Ihnen ein ­ähnlicher Fussball vor, wie ihn Favre spielen lässt?

Man muss als Trainer immer wieder aufs Neue berücksichtigen, was das Spielermaterial hergibt. Man kann nicht einfach sagen: Jetzt lasse ich so spielen.

Für welche Art von Fussball soll Ihre Mannschaft stehen?

Ich will ein Team, das aktiv ist, nicht hinten reinsteht und abwartet. Wir wollen immer angreifen, entweder das Tor oder den Ball. Pressing und Gegenpressing sind wichtig, das schnelle Umschaltspiel ist es ebenso.

Vor allem in der Rückrunde ist dies dem FC Thun bereits gut ­gelungen.

Daran wollen wir festhalten und weitere Fortschritte erzielen. Die Zuschauer sollen unterhalten werden. Es soll etwas los sein, wenn wir spielen.

Wie gross war Ihr Einfluss als Assistent auf die letztjährige Spielweise?

Vergangenen Spätsommer haben wir im Trainerteam realisiert: Wir stagnieren. Wir standen dank Jeffs Defensivkonzept gut, aber wir hatten zu wenig Zugriff aufs Spiel. Wir änderten dies, indem wir Gegenpressing und Vertikalspiel verstärkten. In diesem Bereich konnte ich viel Einfluss nehmen, dafür bin ich Jeff dankbar.

Dann kam der Impuls für die heutige Spielweise von Ihnen?

Ich sagte zu Jeff: Jetzt müssen wir etwas ändern, sonst wird es schwierig. Er zeigte sich offen. Für mich war das die bestmögliche Situation: ein Chef, der einem Vertrauen gibt.

Schwebt Ihnen eine ähnliche Vorgehensweise vor?

Ich bin ein Teamplayer. Ich will nicht alles vorgeben, sagen, nur mein Weg ist der richtige. Ich will auch die Spieler miteinbeziehen. Schliesslich stehen sie am Ende auf dem Platz, müssen selbstständig Entscheidungen treffen. Da wäre es nicht förderlich, würde ich alles vorgeben.

Beraten Sie sich auch mit den Spielern, wen Sie aufstellen ­sollen?

Das würde ich niemals machen. Das sind Entscheidungen, die mir niemand abnehmen kann. Aber bei allem, was das Spiel betrifft, dürfen die Spieler mitreden.

Im Kader ist keiner der Innenverteidiger älter als 22. Wäre dies unter Jeff Saibene und Urs Fischer möglich gewesen?

Kaum. Aber für mich ist das Alter nicht entscheidend. Man muss den Jungen die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Sonst wird man immer sagen können, sie hätten noch nie auf diesem Niveau gespielt.

Ist das nicht zu riskant?

Ich bin überzeugt von meinen Spielern. Erhalten sie Vertrauen, entwickeln sie sich schneller, wachsen in eine Führungsrolle hinein. Nehmen wir Nicolas Bürgy: Der wird dereinst Captain einer Mannschaft sein, weil er die nötigen Qualitäten mitbringt. Dafür muss er nicht 28 werden.

Man hat den Eindruck, der FC Thun hat sich in der Not noch einmal neu erfunden, setzt jetzt ganz bewusst und konsequent auf junge Schweizer.

Alle im Klub stehen hinter dieser Strategie. Die Transfers, die wir zuletzt tätigten, passen alle zu unserem Konzept. Unser Ruf ist dabei hilfreich.

Inwiefern?

Wohin wechselte in den letzten Jahren ein Spieler, der uns verliess? In der Regel zu einem grösseren Klub. Schweizer Talente haben realisiert, dass ihnen in Thun eine Plattform geboten wird. Das führt dazu, dass wir Transfers tätigen können, die vor wenigen Jahren noch nicht möglich gewesen wären.

Zum Beispiel Roy Gelmi, der ganz jung in St. Gallen bereits Captain gewesen ist?

Wir hätten nie damit gerechnet, ihn verpflichten zu können. Als mir Ändu (Sportchef Andres Gerber; die Red.) von der Möglichkeit erzählte, sagte ich: «Probier es! Aber ich glaube nicht daran.» Jetzt ist er da. Das beweist, dass wir für diese Kategorie von Spielern ­interessant geworden sind.

Ihre Ernennung passt zur Strategie: Sie sind mit knapp 37 Jahren der jüngste Trainer in der Super League. Es ist eine nicht alltäg­liche Gelegenheit – eine, die je nachdem nie wieder kommt.

Dessen bin ich mir bewusst. Den Druck hat man als Trainer. Würde ich mich aber tagein, tagaus damit beschäftigen, käme es nicht gut. Ich fokussiere lieber darauf, das Beste aus der Mannschaft herauszuholen. Die Vorfreude auf die Saison ist riesig. (Berner Zeitung)