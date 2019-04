Vom Feuerspektakel bis zu Messis goldenem Tor

Feuerwerke und Korken knallten in Thessaloniki, als PAOK erstmals seit 34 Jahren und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den griechischen Meistertitel gewann. Die Fans feierten den langersehnten Triumph entsprechend ausgelassen und rund um das Toumba-Stadion sowie in der ganzen Hafenstadt herrschte in der Nacht auf den 22. April der Ausnahmezustand. Seit vergangenem Wochenende ist auch die spanische Meisterschaft entschieden. Der FC Barcelona sicherte sich den Titel dank eines Treffers des argentinischen Stürmerstars Lionel Messi ebenfalls im eigenen Stadion frühzeitig. Die Barça-Spieler kosteten den Moment mit ihren Kindern aus.