Vom Fan zum Wunschtransfer

Es gibt dieses Bild von Kylian Mbappé, das ihn vor fünf Jahren bei einem Besuch in Madrid Arm in Arm mit Cristiano Ronaldo zeigt. Der kleine Junge trägt eine zu grosse Trainerjacke des spanischen Rekordmeisters. Und er scheint sichtlich erfreut, sein Idol zu treffen. Auf einer anderen Aufnahme sitzt der Franzose auf dem Bett im Kinderzimmer, die Wände zugepflastert mit Postern Reals. Der aktuelle Champions-League-Sieger ist Mbappés Lieblingsverein, Cristiano Ronaldo sein Lieblingsspieler.

Das ist bekannt, seit Mbappé bei der AS Monaco im Verlauf der vergangenen Saison von einem sehr talentierten Stürmer zu einem der meistumworbenen Fussballer der Welt aufgestiegen ist. Plötzlich war jedes noch so kleine Detail aus dem Leben des «Wunderknaben» von Interesse. Und natürlich hiess es sogleich, Real ­Madrid wolle Mbappé verpflichten. Doch die Meldungen konkretisierten sich nicht, während ein Spieler nach dem anderen Monaco verliess, blieb es um den mittlerweile 18-jährigen Stürmer relativ ruhig. Bis am Dienstag.

160 Millionen Euro plus Bonuszahlungen

Nach einem Bericht der Real-nahen spanischen Sporttageszeitung «Marca» sollen sich die Königlichen mit dem französischen Meister auf einen Wechsel geeinigt haben. Die Schreibe ist von einem Grundbetrag von 160 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 20 Millionen. Der vierfache Nationalspieler, der letzte Saison 26 Tore in 44 Partien für Monaco erzielt hat, wäre damit der teuerste Fussballer der Geschichte.

Allerdings: Gemäss der französischen Tageszeitung «Nice-Matin» dementierte die AS Monaco am Dienstag eine Einigung mit Real. Dennoch scheint die Verpflichtung Mbappés zumindest nicht unwahrscheinlich. Monaco hat in den letzten Wochen die Leistungsträger Benjamin Mendy, Bernardo Silva (beide Manchester City) und Tiemoué Bakayoko (Chelsea) abgegeben und bewiesen, dass es, sofern das Angebot stimmt, durchaus verkaufsbereit ist. Zudem: Will Mbappé in einer rundum erneuerten Equipe verbleiben, wenn er zu einem Weltklub wechseln kann, für den er seit Kindstagen Bewunderung hegt?

Real Madrid jedenfalls könnte sich Kylian Mbappé leisten. Der spanische Meister hat zuletzt Alvaro Morata und Danilo für insgesamt rund 100 Millionen Euro verkauft. Bei Real waren sie nur Ersatzspieler. (dwu)