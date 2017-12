Treffen und jubeln wie Cristiano Ronaldo

Acht Monate sind eine Ewigkeit. Im schnelllebigen Fussballgeschäft sowieso. Genau 275 Tage liegen zwischen den beiden letzten Auftritten der Young Boys in einem Cupviertelfinalspiel. Und während die Akteure der Berner am 1. März nach der Niederlage im Penaltyschiessen gegen Winterthur ungläubig und enttäuscht durch die Katakomben schlurften und nach Worten rangen, die das soeben Passierte beschreiben könnten, analysieren sie nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC St. Gallen nüchtern und ruhig das Spiel, das ihnen den Einzug in den Cuphalbfinal bescherte.

Roger Assalé hüllt sich in eine dicke schwarze Jacke, die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Der Ivorer war mit seinen beiden Toren der Matchwinner, stellte die bisweilen hüftsteife Abwehr der St. Galler Mal für Mal vor Probleme und präsentierte sich in der bestechenden Form, die er seit Wochen zu konservieren vermag.

Assalé schoss gegen die Ostschweizer wettbewerbsübergreifend seine Saisontreffer 14 und 15, die er jeweils mit einem Jubel im Stil von Superstar Cristiano Ronaldo zelebriert. Er ist somit der treffsicherste Angreifer der Young Boys in dieser Spielzeit.

«Heute sind wir gefestigter»

«Es ist Teamarbeit», sagt Assalé. Und bemängelt im selben Atemzug die mangelhafte Effizienz der Young Boys, die im Abschluss schwer sündigten und in den letzten Minuten ins Zittern gerieten. Zu diesem Zeitpunkt hatte es sich Assalé nach seiner Auswechslung in der 82. Minute gerade unter einer Wolldecke gemütlich gemacht.

Die Bedingungen entsprachen gar nicht dem, was sich der ivorische Stürmer unter Fussballwetter vorstellt. Der Schneefall nahm von Minute zu Minute zu und hatte die Plastikunterlage, die zu Beginn des Spiels grün gewesen war, vollständig weiss bedeckt.

Neben Captain Steve von Bergen und Kasim Nuhu war Assalé einer von drei YB-Spielern, die bereits im März gegen Winterthur in der Startformation gestanden hatten. Auch damals sei es kalt gewesen, erinnert sich Assalé. «Aber heute sind wir viel gefestigter.» Bei diesen Worten hat er ein breites Grinsen auf dem Gesicht, als ob er noch länger über seinen Galaauftritt sprechen möchte. Doch bevor er in der Kabine verschwindet, sagt er: «Ich bin froh, darf ich nun an die Wärme.» Simon Scheidegger (Berner Zeitung)