Thun verliert in Luzern, Hoffnung von GC schwindet

Fast noch den Punkt verspielt

Wie so oft in dieser Saison behielt die Partie kein gutes Ende vor für die Grasshoppers. Raphaël Nuzzolo glich für Xamax mit Anbruch der Schlussviertelstunde aus. Weitere Tore fielen nicht, obwohl die Grasshoppers das Risiko zusehends erhöhten.

Zumindest kassierten die gebeutelten Gäste, bei denen der im Vorfeld als verletzt gemeldete Marko Basic in der 66. Minute überraschend sein Comeback gab, am Ende nicht noch das 1:2. Einige Male bot sich den Neuenburgern die Chance dazu, weil der Gegner den Sieg mehr brauchte und Räume für Kontern öffnete. Als letzter scheiterte Samir Ramizi in der 93. Minute aus guter Position.

Nach dem leistungsgerechten Remis präsentiert sich die Situation für die Grasshoppers fast schon ausweglos. Neun Punkte müsste der seit dem 25. November sieglose Rekordmeister in den letzten fünf Spielen auf die formstarken Neuenburger gutmachen. Auch deshalb haderten einige Zürcher mit den engen Schiedsrichter-Entscheiden. Beim Ausgleich startete Nuzzolo aus abseitsverdächtiger Position, auf der anderen Seite wurden zwei Treffer von Marco Djuricin wegen Abseitsstellungen nicht anerkannt. Beim ersten nach einer halben Stunde war der Fall klar, beim zweiten war es knapp.

Den Gegentreffer hatten sich die Gäste aber auch selbst zuzuschreiben. Als letztes Glied in der Kette machte für einmal auch Heinz Lindner keine gute Falle. Weil sich Lindner sich beim Herauslaufen verschätzte, konnte Xamax' Topskorer den GC-Keeper umkurven und zum Ausgleich einschieben. Ihrerseits hatten die Grasshoppers beim Führungstreffer ebenfalls von einer unglücklichen Goalie-Aktion profitiert. Laurent Walthert hatte eine Flanke von Yoric Ravet ungenügend abgelenkt.

Luzern gegen Thun wie im Cup - nur umgekehrt



Nach fünf sieglosen Meisterschaftsspielen erringt der FC Luzern seinen zweiten Erfolg am Stück. Nach dem 2:1 in St. Gallen bezwingen die Innerschweizer denn FC Thun daheim 3:1. In dieser Woche hat der Fussball in Luzern eine seltsame Geschichte geschrieben. Im Cup-Halbfinal am Dienstag mühten sich die Luzerner gegen die Thuner 90 Minuten lang vergebens. Sie kamen zu Chancen, die für das Weiterkommen hätten ausreichen sollen - bis der Thuner Defensivspieler Roy Gelmi kurz vor Schluss das einzige Tor der Partie schoss.