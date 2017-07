Thun hat es gegen Kiew vorgemacht

Vom «Märchen von Thun» oder «Wunder von Thun» wurde im Spätsommer 2005 geschrieben. Der kleine Klub aus dem Oberland hatte sich sensationell für die Champions League qualifiziert, als erst dritter Schweizer Verein nach GC und Basel. Angefangen hatte alles am 26. Juli 2005.

Der FC Thun musste beim übermächtigen Dynamo Kiew zum Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde antreten. Die Ukrainer waren damals eine feste Grösse in Europa, hatten im November 2004 in der Königsklasse Real Madrid ein 2:2 abgetrotzt. Das Weiterkommen gegen den unbekannten Gegner aus der Schweiz schien Formsache. Dynamo powerte.

Held Jakupovic

«Wir sind grausam unter die Räder gekommen», erinnert sich der damalige Trainer Urs «Longo» Schönenberger. Stürmer Mauro Lustrinelli sagt es klipp und klar: «Es war ein unglaubliches Spiel. Eigentlich hätten wir acht bis zehn Tore kassieren müssen, aber dann reisten wir mit einem 2:2 heim.» Die Sensation hatte einen Namen: Eldin Jakupovic. «Er bot eine Weltklasseleistung», sagt Schönenberger. Mittelfeldmotor Silvan Aegerter betont: «Jakupovic war unglaublich.»

Und der damalige Captain Andres Gerber sagt über den Goalie: «Er spielte das Spiel seines Lebens.» Der damals 20-jährige Jakupovic, der vergangene Woche einen Dreijahresvertrag bei Leicester City unterschrieb, meinte damals: «Das war der Wahnsinn. Wir standen in der ersten Halbzeit unter Dauerdruck.» Ein Kiewer Eigentor und ein Treffer von Aegerter («den habe ich noch genau in Erinnerung») bescherten den krassen Aussenseitern am Ende ein äusserst schmeichelhaftes 2:2.

Die kollektive Ekstase

Und dann kam am 3. August das Rückspiel. Thun hielt im erstmals ausverkauften Stade de Suisse, das im Sommer 2005 eröffnet worden war, dagegen. Ein 0:0 hätte gereicht, doch dann kam in der 90. Minute die unverhoffte, kollektive Ekstase. Verursacht durch den Kopfball des vier Minuten vorher eingewechselten Bernardi. Nach dem Tor des Brasilianers lagen sich auf den Rängen im Stade de Suisse plötzlich wildfremde Leute in den Armen.

Auch auf dem Feld war die Freude beim Team grenzenlos. «Solche Emotionen habe ich vorher und nachher nie mehr erlebt», sagt auch Schönenberger. Der Zürcher benützt noch heute – zwölf Jahre später – jeweils im Urlaub ein FC-Thun-Portemonnaie und schickt flugs zur Bestätigung ein Bild per Whatsapp aus Zypern. «Es war eine schöne Zeit, die ich mit nichts tauschen möchte.»

Den Protagonisten geht es ähnlich. «Ich werde noch oft darauf angesprochen, meine Person ist mit diesem Spiel und der Champions League verbunden. Das ist eine einmalige Geschichte und ist zusammen mit der WM-Teilnahme 2006 in Deutschland mein Karrierehighlight», sagt der heutige SFV-Trainer Lustrinelli. Und Aegerter hält fest: «Als kleiner Bub hat man davon geträumt. Das dann zu erleben, war einmalig.»

Weil die Thuner damals den Koeffizienten der gesetzten Kiewer übernahmen, erhielten sie in der 3. Runde mit Malmö einen leichteren Gegner. Prompt setzten sich die Thuner durch, siegten nach dem 1:0 in Schweden im zum zweiten Mal ausverkauften Stade de Suisse dank einem erneuten Bernardi-Goal und einem Lustrinelli-Doppelpack 3:0. Viele auf den Rängen riss die bravou­röse Vorstellung zu ungeahnten Gefühlsausbrüchen hin. Freudentränen bei den Berner Oberländer Zuschauern waren eher die Regel denn die Ausnahme.

Kiew wieder gesetzt

Nun sind morgen die Ukrainer wieder gesetzt. Ihr Gegner kommt wieder aus der Schweiz und ist mit den Young Boys ein Aussenseiter. Wiederholt sich die Geschichte von 2005 jetzt mit den Stadtbernern? «Wir hatten damals ein Budget von 4,9 Millionen Franken und absolut nichts zu verlieren. Bei YB ist die Ausgangslage anders. Der Grossklub hat natürlich mehr zu verlieren als der FC Thun», sagt Schönenberger.

Auch Gerber, heutiger Sportchef in Thun, sieht die Ausgangslage unterschiedlich: «Wir waren ein Nobody. YB kennt man europäisch schon. Die Berner haben letztes Jahr Donezk eliminiert. Ich traue ihnen zu, dass sie auch Kiew ausschalten.» Und für Lustrinelli ist klar: «Kiew hat keine guten Erinnerungen an das Stade de Suisse. Aber entscheidend wird sein, dass YB im Hinspiel ein positives Resultat erreicht.» Das betont auch Aegerter: «YB muss in der Ukraine mutig nach vorne spielen, darf keine Angst haben und muss seine wenigen Chancen nützen.»

Gelingt dies, sind auch die Berner ihrer ersten Teilnahme in der Königsklasse einen Schritt näher. Um in die Champions League einzuziehen, müsste das Team von Adi Hütter aber noch eine zweite Hürde nehmen. YB würde auch in der nächsten Runde ungesetzt bleiben, denn die Uefa passte ihre Regelung nach dem Thun-Wunder an. Auch deshalb bleibt die Aufgabe, die Champions League zu erreichen, ungleich schwieriger als damals beim Thuner Märchen. (Berner Zeitung)