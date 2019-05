«Sport und Humor funktionieren nicht zusammen»

Fünf Jahre ist es her, dass die letzte Ausgabe der Harald Schmidt Show ausgestrahlt wurde. Seither ist Schmidt, 61, im Fernsehen vor allem in seiner Rolle als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle im ZDF-Traumschiff zu erleben. Am nächsten Dienstag und Mittwoch wird er an der Seite von Marcel Reif und Roman Kilchsperger für die Halbfinals der Fussball-Champions-League im Teleclub-Studio sein.