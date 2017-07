Sow: Hochbegabter im Wartestand

Christoph Spycher sagt: «Er besitzt aussergewöhnliche Fähigkeiten.» Adi Hütter sagt: «Er ist ein grossartiger Fussballer, spielfreudig, torgefährlich, intelligent.» Vladimir Petkovic sagt: «Er bringt alles mit, um im Nationalteam irgendwann eine prägende Rolle zu übernehmen.» Und die «SonntagsZeitung» titelte vor ein paar Wochen in einem Porträt über ihn: «Der Talentierteste unter den Talentierten.»

Der Vielgepriesene sitzt an einem sonnigen Sommertag auf der Terrasse im Stadionrestaurant beim Stade de Suisse. Und sagt: «Es ist Zeit, dass ich endlich Fussball spielen darf.» Djibril Sow ist das Phantom des Schweizer Fussballs. Die Experten schwärmen von ihm, kaum einer aber hat ihn je auf Profiniveau spielen sehen. YB-Sportchef ­Spycher, YB-Trainer Hütter und Nationalcoach Petkovic sind nur drei von vielen prominenten Fürsprechern des Technikers.

Dabei absolvierte der langjährige Junior des FC Zürich keine Sekunde in der Super League, in zwei Jahren bei Gladbach brachte er es auf eine Bundesliga-Minute. Das war am 31. Spieltag Ende April in Mainz – und eine Erlösung für den Fussballer. «Selbst wenn ich erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, bedeutet mir dieser Einsatz viel», sagt Sow. «Es war eine kleine Belohnung für die harte Arbeit.»

Frei von Extravaganzen

Aufgewachsen ist Sow – der Vater ist Senegalese, die Mutter Schweizerin – in Zürich, nahe vom Letzigrund. Nach kurzer Zeit beim Quartierverein schloss er sich Zürich an, früh galt er als grosses Talent, bald als kommender Nationalspieler. Mindestens. Doch vor zwei, drei Jahren ging es im chaotischen FCZ nicht weiter. Sow entschied, er sei bereit für den nächsten Schritt. Für die Bundesliga. Für Gladbach. Auch Kumpel und Sturmtalent Dimitri Oberlin wechselte damals ins Ausland, zu Red Bull Salzburg. «Wir sahen beim FCZ keine Perspektive mehr», sagt Sow.

Nun ist Oberlin zurück in der Schweiz. Wie Sow. Der eine leihweise bei Basel, der andere fix bei YB, mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird einer der beiden in dieser Saison Schweizer Meister. So dezidiert würde sich Djibril Sow niemals äussern. Er ist ein freundlicher, ruhiger, fast schüchterner junger Mann, irgendwie passt das ausnehmend angenehme Auftreten nicht zu einem wie ihm.

Sow ist anders als viele der aufstrebenden, jungen Fussballer mit Migrationshintergrund, die früh ins Rampenlicht geraten. Modisch ist beim Gespräch zwar auch sein Pullover, tief ins Gesicht gezogen das Baseballcap, allürenfrei und bescheiden aber der Auftritt. «Ich spreche nicht gerne über mich», sagt er einmal. Er sei ein ganz normaler Junge, frei von Extravaganzen, der es am liebsten gemütlich habe und ein Serienjunkie sei.

Mit 18 allein ins Ausland

Selbstredend kennt Djibril Sow die Lobeshymnen über ihn. Und irgendwann gibt er zu, dass er selber hohe Ansprüche an sich habe. Er besitze spielerische Qualitäten, nennt Paul Pogba und Cesc Fabregas als Vorbilder, will selbst ein Name im Fussball werden. «Jetzt geht es los», sagt er. «Ich habe viel gelernt in Gladbach.»

Mit 18 zog er ins Ausland, nach Westdeutschland zwar nur, aber doch weit genug weg von der Familie und vom Freundeskreis, um sehr früh auf eigenen Beinen stehen zu müssen. Ein Starkoch sei er zwar immer noch nicht, sagt Sow schmunzelnd, aber das Leben in Gladbach habe ihm persönlich enorm viel gebracht. Und mit Nico Elvedi – noch so ein FCZ-Talent, das früh wegzog – habe er einen Teamkollegen gehabt, mit dem er viel Zeit verbracht habe.

Elvedi schaffte den Sprung zur Stammkraft beim deutschen Traditionsklub. Sow nicht. Er bestritt Partien mit dem Reserveteam in der vierten Liga, war ein paarmal nahe dran an Einsätzen mit der ersten Mannschaft, beispielsweise vor bald einem Jahr in den Champions-League-Qualifikationsspielen gegen YB. «Leider sass ich dann doch auf der Tribüne.»

Der Penalty-Fehlschuss

Einen grossen Auftritt hatte Djibril Sow in diesem Frühling für Gladbach: Er verschoss den letzten Elfmeter im Penaltyschiessen im Pokalhalbfinal zu Hause gegen Frankfurt. «Das war gewaltig, dieser Druck, als ich von der Mittellinie nach vorne lief», erzählt Sow. «Aber eigentlich bin ich ein guter Penaltyschütze. Ich werde wieder antreten.»

So leise der Jungspund daherkommt, so selbstbewusst ist er. Er habe im Sommer gespürt, dass es erneut Zeit für eine Veränderung sei, doch als gescheitert sieht er sich nicht. «Gladbach ist nicht Arsenal oder Chelsea, der Wechsel war klug», sagt Sow. «Auch Granit Xhaka schaffte dort den Durchbruch, es ist ein vernünftiger Klub mit vielen Schweizer Spielern.»

Als er vom Interesse der Young Boys und vom Projekt in Bern hörte, sei für ihn sofort klar gewesen, dass er sich YB anschliessen wolle. Die Verhandlungen zwischen den Vereinen aber verliefen harzig, Gladbach wollte sein Juwel nicht definitiv abgeben, YB-Sportchef Christoph Spycher mag keine Leihgeschäfte. Und so wurde der Wechsel Sows nicht beim Transfer Denis Zakarias von den Young Boys zu Gladbach verrechnet, sondern erst ein paar Wochen später realisiert.

«Ich bin froh, hier zu sein», sagt Sow, der bald vom Hotel in eine Wohnung in Ittigen ziehen wird. «Die Qualität des Teams ist beeindruckend, wir haben hohe Ziele in drei Wettbewerben. Das wird eine aufregende Saison.»

Schnuppern im Nationalteam

Bald wird Djibril Sow die ersten Minuten in der Super League absolvieren. Es ist davon auszugehen, dass die Fangemeinde des eleganten Gestalters, der keine 10 und keine 6, sondern eine vielseitige 8 ist, nicht kleiner wird. Nationaltrainer Petkovic beorderte Sow Ende Mai überraschend für ein paar Tage in die Schweizer Auswahl.

Weil Sow ein Fussballer ist, wie er selten zu finden ist. Er verbindet Ballsicherheit und Positionsgefühl mit Übersicht und Zielstrebigkeit. So einen Spielertyp gibt es im Nationalteam nicht im zentralen Mittelfeld. Und bei YB ebenfalls nicht. «Wir haben viele starke Spieler», sagt Sow, «ich bin neu hier, muss mich zuerst beweisen.»

Natürlich verfolgt der 20-Jährige weiter ehrgeizige Pläne, irgendwann will er in einer Top-5-Liga Europas sein. Und für die Schweiz an einem Turnier spielen. Aber er sei noch jung, sagt Sow. Das sehen auch seine Vorgesetzten so. «Er wird Zeit erhalten, sich zu entwickeln», sagt Christoph Spycher. «Wir bauen ihn behutsam auf», sagt Adi Hütter. Und Vladimir Petkovic erklärt: «Er steht nicht unter Druck und wird von uns weiter beobachtet.»

An die WM 2018 in Russland jedenfalls denkt Sow nicht, das sei vermessen, meint er. Aber er habe im Nachwuchsbereich immer für die Schweiz gespielt, ein Wechsel in die senegalesische Auswahl ist für den U-21-Nationalspieler kein Thema.

Das Warten geht wohl weiter

Das hört sich alles ein bisschen surreal an, all die Komplimente und Schwärmereien, dieses Buhlen zweier Nationen um einen, der noch keine Spuren im Profifussball hinterlassen hat.

Und möglicherweise muss sich Djibril Sow erst mal noch weiter gedulden bis zum ersten Einsatz in der YB-Startformation. Heute Abend gegen den FC Basel dürfte Michel Aebischer, auch so ein begabter 20-Jähriger, an der Seite von Sékou Sanogo den Aufbau der Young Boys anleiten. (Berner Zeitung)