Notre-Dame auf der Brust und Madrid im Hinterkopf

Doch seitdem die Katarer PSG gekauft haben, vor acht Jahren, ging es ihnen immer mindestens so sehr um die Stadt wie um den Verein. Man wollte sich in ihrem Glanz sonnen, mit ihr strahlen, sich in ihr spiegeln. Als nun am Ostersonntagabend die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel auflief, um den sechsten Meistertitel in der katarischen Ära abzuholen, kampflos und frühzeitig, weil der Tabellenzweite Lille den Anschluss definitiv verloren hatte, da musste natürlich alles im Zeichen von Notre-Dame stehen, der halbwegs heruntergebrannten Kathedrale. Gar alles.

Den Anstoss besorgten zwei Feuerwehrleute, fünfhundert weitere sassen als Gäste auf der Tribune Auteuil. Auf der Trikotbrust prangte statt des Sponsors eine graphische Interpretation der Kathedrale, auf dem Rücken stand anstelle der Spielernamen bei jedem «Notre-Dame». Und ganz oben auf der Auteuil hatten sie eine Plastikplane ausgebreitet mit der Losung der Stadt, dem Wappenspruch auf Lateinisch: «Fluctuat nec mergitur» – etwa: Sie mag schwanken, geht aber nicht unter.

Ein Abend im Zeichen der Brandkatastrophe: Im Parc des Princes hängt ein Banner von Notre-Dame und der Losung der Stadt. (Bild: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)

Nun liesse es sich trefflich darüber sinnieren, wie gut das alles zusammenpasst, die Katarer und die katholische Kirche, kulturell, geopolitisch und überhaupt: diese ganze Verschmelzung eines Staates vom Golf mit einer europäischen Stadt und ihrem Verein im Sinne des Marketings, der Soft Power, des Identitätstransfers. Aber es fragt schon lange niemand mehr.

Die Dominanz ist grotesk

PSG ist endlich Meister, der Spuk ist vorbei. Dreimal in den vergangenen Wochen wäre es bereits möglich gewesen, die lästigen Mühen abzuschliessen und sich dann auf das Pokalfinale zu konzentrieren, gegen Rennes am kommenden Samstag. Doch dann spielte man unentschieden gegen Strassburg, verlor recht sensationell 1:5 gegen Lille, dann auch noch 2:3 gegen Nantes. Der Titel kommt also etwas sehr spät, am 33. Spieltag erst, fünf Runden vor Saisonende. Aber er kommt wieder mit groteskem Abstand auf den Zweiten: 19 Punkte sind es diesmal. Tordifferenz der Pariser: plus 68.

Trainer Thomas Tuchel ist in Paris angekommen: Der Coach (M.) mit seinen zwei Superstars Neymar (l.) und Kylian Mbappé. (Bild: Jean Catuffe/Getty Images)

Die peinlichen Auftritte gegen Lille und Nantes wirken nach, sie fühlten sich an wie eine logische Fortsetzung der eigentlichen Katastrophe dieser Saison, des Versagens in der Champions League. Nur an der Darbietung in Europa misst sich der Erfolg, auch der des Trainers. Meistertitel in der Ligue 1 gehören zur selbstverständlichen Inventarzugabe bei fast 600 Millionen Euro Jahresbudget. Tuchel mag gefeiert werden dafür, dass er das Spiel variiert, dass er ständig taktisch eingreift, umstellt, Spieler umdisponiert. Ein moderner, innovativer Coach sei er, heisst es immer. «Libération» findet: «Tuchel ist smart, elegant, charmant.» Und das muss ein Deutscher in Frankreich auch erst einmal schaffen.