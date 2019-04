Mister Cool zeigt Wärme

Schon als Juniorencoach bereitete er sich akribisch auf das Trainerdasein im Profifussball vor. Er liess sich während Spielen filmen, sein Verhalten an der Seitenlinie analysieren. Seit vier Jahren arbeitet er mit einem Coach an seiner Persönlichkeit und an den Führungsqualitäten. Als ihm dann Anfang des letzten Jahres der Sprung in den Profifussball gelang, war er bereit. Die Herausforderung, den beliebten Meistertrainer Adi Hütter zu ersetzen, meistert er mühelos. Hatte er nicht Angst vor diesem Schritt? «Ich spürte in den Gesprächen: Sollte ich gewählt werden, bin ich bei YB bestens aufgehoben. Es ist ein gesunder Club mit guter Führung, keine One-Man-Show.»

Das grosse Erbe Adi Hütters managt Seoane: respektvoll, klug – weil zu Beginn auch konservativ. Beim Saisonauftakt gegen GC nominiert er eine Startelf, die der Österreicher wohl auch genauso gewählt hätte. Seine Ideen streut Seoane nach und nach ein, seine grösste Leistung ist vielleicht, wie er YB mühelos durch den aufwühlenden Herbst führt, mit dem Abenteuer Champions League und Partien fast im Drei-Tage-Takt.

Seoane scheut kühne Entscheide nicht, im grossen Old Trafford beim grossen Manchester United nominiert er ein zentrales Mittelfeld mit zwei 21- und einem 22-Jährigen. Er rotiert gerne, das Team ist unter ihm variabler und unberechenbarer geworden. Er ist kommunikativ, sucht auch regelmässig das Einzelgespräch mit jenen Spielern, die in der Hierarchie nicht zuoberst stehen.

Die alten Rollenbilder

Die Zweifel, die Gerardo Seoane bei der Amtseinsetzung begleiteten, werden rasch vom Sound des Erfolgs übertönt, von der erstmaligen Teilnahme an der Champions League, dem Vorsprung auf den FC Basel, der fast mit jedem Spieltag grösser wurde – ein legendäres 7:1 gegen den grossen Konkurrenten inklusive. Er ist angekommen bei den Young Boys – und somit auf der grossen Bühne des Schweizer Fussballs. Auch wenn er nach einem Jahr in Bern kein Berndeutsch redet. Der einzige Makel in Seoanes Debütsaison bei YB ist der verlorene Cupviertelfinal in Luzern.

Und doch bleibt eine gewisse Distanz beim Berner Publikum zu Seoane. Bezeichnend ist die Reaktion auf die Gerüchte nach einem möglichen Abgang in die Bundesliga zu Mönchengladbach. Es genügt, damit wieder die alten Rollenbilder vom berechnenden Karrieristen hervorgekramt werden.

Bis am Sonntagabend?

Vielleicht verändert sich in diesem Moment etwas in der Wahrnehmung Seoanes. Ein letztes Bild: Stade de Suisse, um 22 Uhr. Als Letzter schleicht er, jetzt ein Meistercoach, hinaus, unbemerkt pirscht er sich an die Moderatoren von Radio Gelb-Schwarz heran und duscht sie mit Champagner. Seoane lacht und hüpft und tanzt vor Freude.