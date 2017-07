An der Fussball-EM-Endrunde der Frauen in den Niederlanden hatten die Favoritinnen und bislang achtfachen Europameisterinnen aus Deutschland auch im zweiten Match einige Mühe. Nach dem 0:0 gegen Schweden zum Auftakt siegten sie in der Gruppe B gegen Aussenseiter Italien 2:1.

Der Führungstreffer der Deutschen kam unter gütiger Mithilfe der italienischen Keeperin Laura Giuliani zustande. Die Torhüterin liess einen Freistoss durch ihre Hände gleiten, die Deutsche Henning köpfte unbedrängt ein. «Grazie, Signora Flutschi», titelte die «Bild» dazu.

Josephine Henning Scores goal to put Germany 1 up. Video courtesy of: Eurosport Uefa Women's Euro 2017 #WEURO2017 #womensfootball #GERITA pic.twitter.com/qzNScIobm1 — WomensSoccerUnited (@WSUasa) July 21, 2017

Das Siegestor der Deutschen durch Babett Peter nach 67 Minuten kam auf einen umstrittenen Penalty zustande.

Die letzten 25 Minuten spielten die Deutschen in Überzahl, ohne einen weiteren Treffer zustande zu bringen.

Nach einem 2:0-Sieg gegen Russland führt Schweden die Rangliste aufgrund der besseren Tordifferenz vor Deutschland an. (nag/mch/sda)