FCB-Fans und Verband einigen sich im Ticketstreit

Mit einer Protestaktion wollten die Fans des FC Basel Druck gegen Kombitickets (Eintrittskarten sind an die Anreise mit bestimmtem Zug gekoppelt) für den Cupfinal aufsetzen. Die Botschaft der Muttenzerkurve scheint angekommen zu sein.

Bei Gesprächen zwischen dem Fussballverband (SFV), Fanverbänden, der Stadt Bern, der Polizei und den Vereinen soll es nun eine Einigung geben. Das ursprüngliche Kombiticket für den Cupfinal am 19. Mai in Bern zwischen Basel und dem FC Thun wird nun in ein Generalabonnement für einen Tag (Eintritt und Anreise mit Zug nach Wahl) umgewandelt. Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt der FC Basel eine entsprechende Meldung der Fans. Eine Stellungnahme des SFV steht noch aus.