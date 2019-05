Es ist wirklich vorbei, Ribéry verlässt Bayern

Ein Stück Fussball-Geschichte bei Bayern München geht im Sommer zu Ende: Nach Arjen Robben (35) wird auch Franck Ribéry (36) den deutschen Rekordmeister verlassen.

Der Franzose Ribéry und der Niederländer Robben werden 2020 mit einem grossen Abschiedsspiel gewürdigt.

«Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiss nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fussball zu spielen», sagte Ribéry in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters.

