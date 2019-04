Embolo geniesst seinen ersten Revierderby-Sieg

Das Ende einer langen Leidenszeit

Im Oktober 2016 zog sich Embolo nach einem üblen Foul eine Sprunggelenksverletzung zu. Eine Zeit lang stand gar das Karriereende im Raum. Der frühere Spieler des FC Basel verpasste die komplette Saison. Und damit die beiden Derbys, für die jeweils das ganze Bundesland Nordrhein-Westfalen Kopf steht.

Ein Jahr später beim legendären 4:4 stand Embolo zwar im Kader, blieb allerdings ohne Einsatz. In der Rückrunde der Saison 2017/18 setzte ihn eine Muskelverletzung für das Derby ausser Gefecht. Und zu Beginn der aktuellen Spielzeit verhinderte ein Fussbruch ein Aufgebot.

Ein erfolgreicher Tag – für alle Königsblauen

In seinem ersten Derby stand Embolo am Ursprung des 1:1-Ausgleich. Nach einer Flanke von rechts spedierte der Schweizer den Ball Richtung Dortmunder Tor. Dabei traf Embolo seinen Gegenspieler Julian Weigl - aus kürzester Distanz - an der Hand. Schiedsrichter Felix Zwayer konsultierte den Video-Schiedsrichter: Penalty. Ein Entscheid, der vor allem auf Seiten der Dortmunder für Unverständnis sorgte. Im TV-Interview nach Spielschluss redete sich Lucien Favre, der Trainer der Dortmunder, regelrecht in Rage und sprach vom «grössten Skandal seit Jahren».

Video: Favre ist nach dem Revierderby ausser sich