«Diese Spieler werden unter mir nicht mehr auflaufen»

Schlechter hätte der FC Sion nicht in die Europacup-Saison 2017/18 starten können: Die Walliser verloren das Auswärtsspiel der 3. Runde in der Europa-League-Qualifikation gegen die Underdogs von Suduva Marijampole 0:3. Bereits nach 137 Sekunden führte ein Eigentor des brasilianischen Innenverteidigers Paulo Ricardo – er hatte einen Freistoss unhaltbar per Kopf abgefälscht – zum 0:1. Nach etwas mehr als acht Minuten lag Sion mit zwei Toren in Rückstand. Diesmal hatte Tomas Janusauskas mit einem herrlichen Volley aus 20 Metern getroffen.

Sion brauchte mehr als eine halbe Stunde, um sich aus der Schockstarre zu befreien, den ersten Torschuss gab der Super-League-Vertreter nach 38 Minuten ab. Die Walliser wirkten im ersten Duell mit dem bescheidenen litauischen Vertreter aber ingesamt erschreckend lustlos und erspielten sich keine einzige nennenswerte Torchance. Vielmehr fiel in der 90. Minute das 3:0 für Suduva, wiederum durch einen Volley nach einem ungenügend geklärten Standard.

Deutliche Worte des Trainers

Das Rückspiel findet am Mittwoch, 2. August, um 18 Uhr im «Exil» im Stade de Genève statt. Auf Grund der Vorstellung in Litauen müssen die Walliser ihre Europacup-Träume wohl früh begraben. Und ihr eigenwilliger Präsident wird über Leistung und Resultat gegen einen auf dem Papier klar schwächeren Gegner alles andere denn begeistert sein.

Trainer Paolo Tramezzani, der das Team im Vergleich zum siegreichen Meisterschaftsauftakt in Thun auf sechs Positionen veränderte (vier davon wegen Verletzungen), fand schon mal deutliche Worte für den miserablen Auftritt seiner Spieler. «Wir haben keine Reaktion auf die schwierigen Momente gezeigt», sagte der Italiener. «Der Teamgeist war schwach. Wer sich nicht wehtun will, muss nicht Fussball spielen. Diese Spieler, deren Namen ich nicht nennen werde, werden unter mir nicht mehr auflaufen. Das wissen sie auch. Ich habe es ihnen in der Kabine deutlich mitgeteilt.»

Europa League, Qualifikation, 3. Runde, Hinspiel:

Suduva Marijampole - Sion 3:0 (2:0)

3800 Zuschauer. - SR Harkam (AUT). - Tore: 3. Ricardo (Eigentor) 1:0. 9. Janusauskas 2:0. 90. Laukzemis 3:0.

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Ndoye, Ricardo; Maceiras (69. Lüchinger), Karlen, Adão, Morgado; Cunha (58. Schneuwly), Adryan (59. Toma); Konaté.

Bemerkungen: Sion ohne Carlitos, Constant, Cümart, Dimarco, Mveng (alle verletzt), Aquafresca und Lenjani (noch nicht spielberechtigt). Verwarnungen: 31. Lüchinger (Reklamieren auf der Ersatzbank). 36. Abu Bakr (Foul). 54. Cunha (Foul).

(fal/sda)