Die schlechteste Zürcher Saison seit Einführung der Super League

Ebenda liegen die Grasshoppers abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz und der FC Zürich auf Rang 8, gerade noch zwei Punkte vor dem Barrageplatz. Die beiden Zürcher Vereine schauen auf die schwächste Saison seit der Einführung der Super League zurück. Vier Kennzahlen verdeutlichen diesen Umstand.

1. Schwächste Punkteausbeute nach 30 Runden

Zählt man die Punkte des FC Zürich und der Grasshoppers zusammen, gewannen die beiden Vereine in den ersten 30 Runden durchschnittlich nicht einmal einen Punkt pro Spiel. Sogar in der Saison 2015/16, an deren Ende der FCZ als Absteiger feststand, war die Bilanz besser.