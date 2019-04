Die Berner Saison der Superlative

Diesen Young Boys gelingen sogar Dinge, die man nicht für möglich gehalten hat. Am Samstagabend sind sie in Basel Meister geworden, ohne gegen den Rivalen FCB gespielt zu haben.

Es ist 20.52 Uhr, als die Young Boys vor dem TV feiern. Sie haben in der Sky Lounge des Stade de Suisse verfolgt, wie Basel zu Hause gegen GC nicht über ein 0:0 hinausgekommen ist. Sie hätten sich die Titelverteidigung gerne heute in Zürich gegen den FCZ selber verdient, aber auf den Bildern, die der Club in die Welt sendet, ist dennoch zu sehen, wie sie jubeln und sich in den Armen liegen.