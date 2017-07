Der Traum von der Königsklasse

Noch hat YB nie an der Champions League teilgenommen. Auch dieses Jahr ist der Weg zum Rendez-vous mit Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und anderen Weltgrössen äusserst kompliziert. Es gilt zwei schwierige Ausscheidungsrunden zu überstehen. «Wir sind Aussenseiter», sagt Trainer Adi Hütter. «Aber jeder träumt davon, in der Champions League zu spielen.» Immerhin viermal seit 2010 nahm YB an der Europa League teil. Nun folgt der fünfte Anlauf, die Gruppenphase des wichtigsten Klubwettbewerbs der Welt zu erreichen.

Der Coup am Bosporus

2004 schieden die Young Boys in der zweiten Qualifikationsrunde trotz 2:0-Führung im Hinspiel deutlich gegen Roter Stern Belgrad aus (2:2, 0:3). Sechs Jahre später schaltete YB – nach einem erneuten 2:2 zu Hause – in Istanbul überraschend Fenerbahçe dank eines Tores von Henri Bienvenu aus (1:0). Der Coup vom Bosporus führte zur ersten Teilnahme an den Playoffs – gegen Tottenham. Und zur vielleicht besten YB-Halbzeit im Stade de Suisse.

Doch der englische Topklub korrigierte auf dem ungewohnten Berner Plastik den 0:3-Rückstand halbwegs, verlor 2:3 und setzte sich zu Hause in London im Rückspiel mit 4:0 durch. «Abgesoffen im Flankenregen», titelte die Berner Zeitung, weil Tottenham bei heftigem Niederschlag mit scharfen Flanken den kopfballstarken Schlaks Peter Crouch, der dreimal traf, bedient hatte.

2015 scheiterten die Young Boys chancenlos an Monaco (1:3, 0:4). Und letztes Jahr gewannen sie sensationell gegen Schachtar Donezk (0:2; 2:0 und 4:2 im Penaltyschiessen), ehe in den Playoffs das Debakel gegen Gladbach folgte (1:3, 1:6). «Wir sind weiter und stabiler als vor einem Jahr», sagt Hütter. «Wir rechnen uns gegen Kiew Chancen aus.» Klar sei aber, dass der Gegner favorisiert und körperlich stark sei. Allerdings gilt Kiew trotz des 1:0-Auswärtssieges am Samstag gegen Donezk als klare Nummer 2 des Landes hinter Schachtar. «Aber es ist eine international erfahrene Truppe», sagt Hütter vor dem Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde morgen in Kiew.

Ein Spiel wie gegen den FCB

Noch 2016 stand Dynamo Kiew im Achtelfinal der Champions League (1:3 und 0:0 gegen Manchester City). Seither hat das Team jedoch an Klasse verloren. Und die politisch unsichere Lage in der Ukraine, Skandale im nationalen Fussball, Vorfälle mit gewalttätigen, rechtsradikalen Fans sowie die Dominanz von Schachtar haben dazu geführt, dass der Verein viel an Selbstvertrauen und Glanz eingebüsst hat.

Bei YB stellt man sich auf ein ­intensives Spiel in Kiew ein. So gesehen war das zuweilen überhart geführte Gipfeltreffen mit Basel am Samstag die perfekte Einstimmung. «Das wird in Kiew physisch noch einmal eine andere Geschichte», sagt Sportchef Christoph Spycher. «Dynamo agiert sehr robust.» Nach dem 2:0-Sieg gegen den FCB ist das gelb-schwarze Fieber in Fussballbern ja noch einmal gestiegen. Schwer vorstellbar, dass YB in den nächsten Wochen mal wieder kurz nach dem Saisonstart in eine Krise fallen könnte. Nach den letzten drei Teilnahmen an der Champions-League-Qualifikation etwa kam es stets zu hektischen Zeiten.

Dreimal grosse Unruhe

2010 setzte sich der umstrittene Verwaltungsrat Benno Oertig wenige Tage nach dem YB-Sieg bei Fenerbahçe im Machtkampf gegen den beliebten, fähigen CEO Stefan Niedermaier durch. Dessen Entlassung warf den Klub um Jahre zurück. 2015 wurde Trainer Uli Forte nach der 0:4-Niederlage in Monaco entlassen. Und letzte Saison kam es zwei Wochen nach dem Ausscheiden gegen Gladbach zur grossen Personalrochade, als unter anderen Sportchef Fredy Bickel gehen musste.

Nur zehn Monate später tritt die YB-Delegation heute in allerbester Stimmung den Trip nach Kiew an. (Berner Zeitung)