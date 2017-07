Der Anti-Mvogo

Als Francesco Ruberto vor acht Tagen von Trainer Marc Schneider erfährt, dass er die neue Nummer 1 beim FC Thun wird, kann er nicht mehr aufhören zu lächeln. «Ich musste mich zusammenreissen», sagt der 24-Jährige. «Ich hatte eine Riesenfreude.»

Ruberto sitzt unter der Woche auf einem Plastikstuhl neben dem Berner Sportplatz Wyler. Hier hatte vor achtzehn Jahren alles angefangen, jetzt ist er angekommen, unerwartet, nach etlichen Umwegen. «Ich hätte nie gedacht, dass er es in die Super League schafft», sagte Thomas Häberli kürzlich.

Der Talentmanager des FC Basel erzählte über seine Zeit als Trainer von YB U-21. Die ­Frage war, welchen seiner früheren Spieler er den Schritt in den Proffussball zugetraut hätte. Häberli trainierte eine ausser­ordentlich talentierte Equipe, mit Ezgjan Alioski, Michael Frey, Matteo Tosetti, Leonardo Bertone und Marco Bürki. Im Tor stand Yvon Mvogo, hinter ihm rückte David von Ballmoos nach. Für den über ein Jahr älteren Ruberto blieb kein Platz mehr übrig.

Jobs für Torhüter sind begrenzt, die Klubs beschäftigen in der Regel drei. Die Konkurrenz ist gross, den meisten Goalies gelingt der Sprung vom Nachwuchs in den Profibetrieb nie. Schon gar nicht, wenn sie wie Ruberto auf höchster Juniorenstufe nur die Nummer 3 gewesen sind. Warum hat er es gemeistert?

Der Rat des Vaters

Nahe dem Stade de Suisse ist Francesco Ruberto als Sohn einer Schweizerin und eines Italieners aufgewachsen, hier hat er als ­6-Jähriger mit dem Fussball­spielen begonnen. Der Vater riet ihm, er solle besser nicht zwischen die Pfosten stehen, der Goalie sei am Ende immer der Depp. So spielte Ruberto ab­wechselnd im Sturm und im Tor, bis ihm eines Tages Tommaso Del Percio, damals Goalietrainer im Nachwuchs von Wyler, zusah.

«Ich hätte nie gedacht, dass er es in die Super League schafft.»FCB-Talentmanager Thomas Häberli

Er ermunterte Ruberto, ins Goalietraining zu kommen. «Ich sah sofort seine Leidenschaft», erzählt Del Percio, der mit Ruberto regelmässig im Kontakt steht. Er findet, ein unbändiger Wille und eine ausgeprägte Unerschrockenheit seien Rubertos grosse Stärken. Del Percio erzählt, wie dieser als kleiner Junge auf jeder Unterlage gehechtet sei, ob Rasen, Sand oder Stein.

Maurer vom Beruf

Es ist womöglich das grösste Missverständnis, wenn man sich der Person Francesco Ruberto nähert. Mit seinen gekämmten Haaren, die er letzte Saison wasserstoffblond trug, dem federnden Gang, den Spässen, die er mit den Kollegen treibt, den Sprüchen, die er klopft, erweckt er den Eindruck eines Luftikus. «Wenn es gilt, ist er aber sehr fokussiert», sagt Del Percio. Und Ruberto meint: «Ich arbeite konsequent und konzentriert. Sonst hätte ich es nicht so weit gebracht.»

Ruberto erzählt eine Geschichte aus der Zeit im YB-Nachwuchs. Während die Teamkollegen die Sportschule Feusi absolvierten, machte er eine Maurerlehre. Eines Tages im Winter hatte Ruberto einen Auftrag ganz in der Nähe der Feusi zu erledigen, vor den Augen der Kollegen. Ruberto schuftete in der Kälte, die Kol­legen standen am Fenster, witzelten, riefen ihm zu. Ruberto lacht, als er die Episode erzählt, sagt aber, es sei eine sehr harte Zeit gewesen. Um 7 Uhr stand er jeweils auf der Baustelle, am Abend vor dem Training war er müde. «Dennoch musste ich den nötigen Biss zeigen», sagt Ruberto. Er glaubt, wenn er nicht eine Kämpfernatur wäre, dann würde er jetzt wieder auf der Baustelle arbeiten.

Via die 4. Liga nach oben

Aufgeben, dazu hatte Francesco Ruberto während seiner Karriere mehrmals die Möglichkeit. Als er bei YB keine Perspektiven mehr gesehen hatte, ging er im Winter 2012 zum FC Bern in die 2. Liga interregional. Er spielte auch im Drittligateam, in der 4. Liga, half bei den A-Junioren aus. Seine Freunde meinten, er solle zurück zum FC Wyler kommen.

Als Ruberto antwortete, er wolle das Ziel Profifussball nicht aus den Augen verlieren, lachten ihn einige aus. Nach einer halben Saison wechselte er vom FC Bern in die U-21 des FC Thun. Dort wurde er als Trainingsgoalie vorgestellt, nicht als vollwertiges Kader­mitglied. Doch es dauerte nicht lange, da hatte er sich einen Stammplatz erkämpft.

Als zu klein befunden

So ist das mit Francesco Ruberto: Leicht ist ihm noch nie etwas gefallen. Er war kein Supertalent wie Mvogo, dessen Name bereits früh auf dem Notizzettel grosser Klubs stand und der nun bei Leipzig in der Bundesliga spielt. Er hat nicht die Grösse des YB-Goalies von Ballmoos, der schon bei den Junioren eine imposante Erscheinung war. Ein Aufgebot für das U-15-Nationalteam blieb Ruberto verwehrt, weil es hiess, er sei zu klein. Heute misst keiner der Stammgoalies in der Liga weniger als er (184 cm). «Ich musste oftmals weitere Wege gehen», sagt Ruberto, der mit der Freundin mittlerweile in Münsingen wohnt.

Bei Thun wurde Ruberto nach dem Super-League-Debüt 2015 mehrmals wieder ins zweite Glied gerückt, Guillaume Faivre bekam, sofern fit, das Vertrauen ausgesprochen. Nun findet Francesco Ruberto, er sei für die Geduld belohnt worden. Er sagt: «Endlich ist mein Traum in Erfüllung gegangen.» Seine Augen glänzen. Das Lächeln, es ist immer noch da. (Berner Zeitung)