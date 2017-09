Chance für die zweite Garde

Matteo Tosetti schlägt einen Eckball nach dem andern. Im Strafraum tummeln sich die Spieler des FC Thun, einige in Weiss, einige in Rot gekleidet, und versuchen, Tosettis Vorlage entweder aufs Tor oder von demselben weg zu spedieren. Trainer Marc Schneider beobachtet, erklärt, dirigiert, korrigiert.

Ein Tor zu verhindern sei ebenso wichtig wie eines zu schiessen, ruft er seinen Spielern zu und unterbricht das Geschehen mehrmals, wenn sich einer zu weit weg von seinem Gegenspieler postiert hat. «Es ist ein Kampf», sagt Schneider. Jeder müsse den absoluten Willen zeigen, dass sein Gegenspieler kein Tor schiesse, den Ball wenn nötig auch auf die Tribüne befördern.

Die Akribie, mit der die Thuner dieser Übung nachgehen, ist beachtlich, sie hat aber einen Grund. 19 Gegentore haben die Oberländer in den ersten 9 Meisterschaftsspielen hinnehmen müssen. Und obwohl die defensive Organisation über weite Strecken stimmte, liessen sie vorab bei ruhenden Bällen oftmals die nötige Zuordnung vermissen, was zu einigen entscheidenden und vermeidbaren Gegentoren führte.

Das weiss auch Marc Schneider, der deshalb im Training das Augenmerk auf das Verteidigen von Standardsituationen gelegt hat. «Wir kassieren so zu viele Tore», sagt er. Er möchte dieses Problem aber nicht primär auf die Abwehrspieler schieben, sondern verlangt vom ganzen Team mehr Konzentration.

Sutters Polyvalenz

Am vergangenen Sonntag bei der Niederlage in St. Gallen (0:3) hatte Schneider ungewollt viel Zeit, um sich über die Defensive Gedanken zu machen und Alternativen zu testen. Bereits nach 8 Minuten handelte sich Stefan Glarner seine vierte Gelbe Karte ein, die eine Zwangspause zur Folge hat. Nur 10 Minuten später wurde Roy Gelmi nach seiner strikt geahndeten Notbremse des Feldes verwiesen. Auch er wird am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen Luzern fehlen.

Zudem ist ein Einsatz von Linksverteidiger Mickaël Facchinetti nach einer Oberschenkelzerrung unsicher. Im schlechtesten Fall muss der 37-Jährige also gleich drei seiner Stammabwehrspieler ersetzen. Und mit Nicolas Bürgy ist gegen die Innerschweizer nur ein Innenverteidiger einsatzfähig. Miguel Rodrigues und Elia Alessandrini sind nach wie vor verletzt und werden den Thunern noch einige Zeit nicht zur Verfügung stehen.

YB-Leihgabe Alessandrini muss sich aufgrund von Aduktorenproblemen in der nächsten Woche gar einem operativen Eingriff unterziehen. Sorgen macht sich Schneider darob jedoch keine. «Wir haben genügend Alternativen.»

Premiere am Burkhalter-Cup

In St. Gallen rückte nach Gelmis Platzverweis Sandro Lauper in die Innenverteidigung und erledigte seine Aufgabe weitgehend souverän. Am Sonntag dürfte aber ein anderer zentraler Mittelfeldspieler nach hinten rücken: Nicola Sutter. Der 22-Jährige wurde am Burkhalter-Cup im Juni gegen Kriens erstmals als zentraler Abwehrspieler eingesetzt, und da er seine Sache gut machte, half er seither mehrmals in der dünn besetzten Innenverteidigung aus.

Er spiele gerne dort, sagt Sutter, da er viel den Ball in den Füssen habe. Allerdings sei diese Position auch eine grosse Herausforderung, da sich Fehler weiter hinten tendenziell mehr aufs Spiel auswirkten. Sutter hat sich im Thuner Ensemble noch keinen Stammplatz erkämpft, auch dank seiner Polyvalenz kam er in dieser Saison indes schon in 5 Partien zum Einsatz. «Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel spielen würde, aber das ist natürlich sehr erfreulich», sagt Sutter. Auch er lässt sich ob der angespannten Situation in der Defensive nicht beunruhigen. «Alle Spieler haben Qualität, und jetzt haben sie die Möglichkeit, das zu zeigen.»

(Berner Zeitung)