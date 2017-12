Die Schweiz ist in der Gruppe E mit Brasilien, Costa Rica und Serbien. Brasilien ist klarer Favorit, um Gruppenerster zu werden. Dennoch gibt sich Trainer Tite zurückhaltend. «Wir müssen auf uns selbst schauen, taktische Variationen haben, Respekt für unsere Gegner aufbauen und uns diesen anpassen», sagt er zur brasilianischen Zeitung «Correio». Die Schweiz verfüge über wichtige Akteure, wie Stephan Lichtsteiner, sagt Tite.

Looks like Tite is planning to do plenty of homework before ????????Brazil meet ????????Switzerland on 17 June in Rostov-on-Don ????????????#WorldCupDraw pic.twitter.com/AopMcrslxP — #WorldCupDraw ???? (@FIFAWorldCup) December 1, 2017

Die brasilianischen Medien schauen bereits über die Gruppenphase hinaus. «Brasilien entkommt Weltmeister», titelt «Folha». Denn nur falls Brasilien Gruppenerster und der aktuelle Weltmeister Deutschland in seiner Gruppe Zweiter werde oder umgekehrt, dann würden sie die Teams im Achtelfinal gegenüberstehen, rechnet die Zeitung bereits aus.

Costa Ricas Assitenztrainer Luis Marín findet: «Es ist eine schwierige Gruppe, aber wir haben die Chance zu kämpfen und in die nächste Phase zu gehen. Das erste Spiel gegen Serbien öffnet uns die Tür zu einer möglichen Klassifizierung. Diese Partie müssen wir definitiv gewinnen.» Denn nur dann würden die Trikolore gegen die Schweiz die Möglichkeit erhalten, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Die Nati-Spieler freuen sich auf Twitter

Nach der Auslosung äusserten sich die Schweizer Spieler positiv auf Twitter. Stephan Lichtsteiner würde aber jetzt schon am liebsten gegen seine Konkurrenten antreten.

Ich kann es kaum erwarten dieses Trikot gegen ???????????????????????? zu tragen!

Looking forward to wear this shirt against ????????????????????????! #NewLevels pic.twitter.com/NCpsaDQWhq — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) December 1, 2017

Gleich ergeht es Abwehrspieler Fabian Schär.

Looking forward to wear this shirt against ????????????????????????!!! #NewLevels pic.twitter.com/t8ELRKIKhl — Fabian Schär (@fabianschaer) December 1, 2017

Mittelfeldspieler Gelson Fernandes findet das Resultat der Gruppenauslosung einfach nur «schön».

Costa Ricas Captain Bryan Ruiz ist ebenfalls mehr als zufrieden mit der Gruppe: «Mehrere Gründe, um glücklich zu sein. Spielen und gewinnen mit Sporting Lissabon – zudem kennen wir bereits unsere Weltcup-Rivalen.»

Motivos para estar feliz!! Jugar y ganar con Sporting y ya conocimos rivales del Mundial ???????????????????????????????? #VamosSele pic.twitter.com/PlBggwLaN6 — Bryan Ruiz González (@bryanruizcr) December 1, 2017

Teamkollege und Betis-Sevilla-Stürmer Joel Campbell ist auch bereit für die WM 2018. «Los gehts!»

Und gehen wir nochmals zurück nach Brasilien. Dort sieht es gemäss Layla Anna Lee, Moderatorin des The Best Fifa Football Awards 2017, so aus: