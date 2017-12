Barça gebremst

Celta Vigo ist in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art Angstgegner für den FC Barcelona geworden. Vor diesem Wochenende waren die Galizier in drei der letzten sechs Direktduelle in der Meisterschaft als Sieger hervorgegangen - und auch an diesem frühen Samstagnachmittag geriet Barça zunächst in Rückstand, nachdem Iago Aspas einen mustergültig vorgetragenen Konter in der 20. Minute erfolgreich abgeschlossen hatte.

Der ungeschlagene Leader drehte die Partie zwischenzeitlich dank Toren von Lionel Messi (22.) und Luis Suarez (62.), zu drei Punkten reichte dies jedoch nicht. Nach einem weiteren Konter schafften die Gäste aus Vigo den Ausgleich durch Maxi Gomez (70.).

Am Sonntag bietet sich dem FC Valencia die Chance, mit einem Sieg bei Getafe bis auf zwei Punkte an den FC Barcelona heranzurücken.

FC Barcelona - Celta Vigo 2:2 (1:1)

Tore: 20. Aspas 0:1. 22. Messi 1:1. 62. Luis Suarez 2:1. 70. Maxi Gomez 2:2.

Rangliste: 1. FC Barcelona 14/36 (36:7). 2. Valencia 13/31 (33:12). 3. Atlético Madrid 13/27 (21:6). 4. Real Madrid 13/27 (25:11). 5. FC Sevilla 13/25 (17:14). 6. Villarreal 13/21 (21:15). 7. San Sebastian 13/19 (27:24). 8. Betis Sevilla 13/18 (23:27). 9. Celta Vigo 14/18 (26:21). 10. Girona 13/17 (16:19). 11. Leganes 13/17 (9:12). 12. Espanyol Barcelona 13/16 (10:15). 13. Getafe 13/16 (19:15). 14. Levante 14/16 (14:20). 15. Eibar 13/14 (13:26). 16. Athletic Bilbao 13/13 (14:18). 17. Deportivo La Coruña 13/12 (17:25). 18. Malaga 14/8 (11:28). 19. Las Palmas 13/7 (10:32). 20. Alaves 13/6 (7:22). (sda)